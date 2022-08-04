Представлен электрический Lada Largus: два типа кузова и 250 километров без подзарядки

Ижевский автозавод заменит Весту электрическим Ларгусом

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ официально обнародовал свою новую стратегию развития — впервые после перехода под полный контроль российских властей. Компания подтвердила, что производство Lada Vesta будет перенесено с ижевской площадки в Тольятти, а «Лада-Ижевск» займётся производством инновационного продукта — электрической версии Lada Largus. Процесс переноса планируется завершить к весне 2023 года.

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  • Основным обоснованием «ухода» Lada Vesta с ижевской площадки служит её производительность. По данным предприятия, здесь можно собирать только 32 автомобиля в час, чего окажется недостаточно для российского рынка согласно прогнозам его развития на 2023 год. В свою очередь, с линии B0, куда планируется переместить сборку Lada Vesta, может сходит до 60 автомобилей в час.
  • Перезапустить выпуск Lada Vesta в Тольятти руководство АвтоВАЗа намеревается весной 2023 года. Идёт ли речь о дорестайлинговой версии или всё же о Vesta NG, пока не уточняется. В Ижевске организуют сборку электрической версии Lada Largus, которая на данный момент представлена в виде концепта. При этом не сообщается, сколько именно электромобилей в год сможет собирать и продавать предприятие.
  • Помимо электро-Ларгуса в Ижевске будет налажен выпуск комплектующих в рамках программы импортозамещения — в первую очередь для Lada Vesta. В официальном сообщении упоминаются штамповочное производство и изготовление деталей из пластика.

Профсоюзная организация «Лада-Ижевск» ранее выступала с открытым письмом, в котором заявлялось, что производство Lada e-Largus не сможет обеспечить достаточной занятости для сотрудников предприятия — а это приведёт к сокращениям. В руководстве позже заявили, что о сокращениях речи не идёт и предложили работникам завода увольняться по соглашению сторон с выплатой компенсаций. Кроме того, сотрудникам «Лада-Ижевск» по желанию оплатят переобучение на новые профессии.

Может, Весте действительно будет лучше в Тольятти?

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