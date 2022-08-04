Ижевский автозавод заменит Весту электрическим Ларгусом

Перезапустить выпуск Lada Vesta в Тольятти руководство АвтоВАЗа намеревается весной 2023 года. Идёт ли речь о дорестайлинговой версии или всё же о Vesta NG, пока не уточняется. В Ижевске организуют сборку электрической версии Lada Largus, которая на данный момент представлена в виде концепта. При этом не сообщается, сколько именно электромобилей в год сможет собирать и продавать предприятие.