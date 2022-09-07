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АвтоВАЗ решил нанять ещё 4000 работников
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Александр Шохинов

Руководство АвтоВАЗа намерено значительно расширить штат сотрудников на заводе в Тольятти. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова, в ближайшие несколько месяцев предприятию потребуется 4000 новых рабочих.

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  • «Для достижения поставленной задачи на следующий год — производства 500 тысяч автомобилей — с этого сентября стартует программа дополнительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого набора достаточно масштабен — потребуется еще около 4 тысяч человек», — отметил Соколов.
  • По словам топ-менеджера, сегодня штат сборочной площадки в Тольятти составляет 32,5 тысячи человек. На заводе в Ижевске количество сотрудников после переноса выпуска Lada Vesta сократилось с 3,2 тысячи до 1,3 тысячи человек.
  • В перспективе в Удмуртии планируется наладить выпуск электрической модификации Largus. Предполагается, что такая машина будет примерно на 30% дороже версии с традиционным ДВС.

На сегодняшний день Волжский автозавод перезапустил производство автомобилей семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. При этом на предприятии смогли возобновить выпуск машин с кондиционером, подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС. А вот от выпуска Lada Xray на предприятии окончательно решили отказаться из-за слишком высокого уровня иностранных компонентов.

Lada Granta с подушками интереснее для покупки, чем без них?

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