АвтоВАЗ решил нанять ещё 4000 работников

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Александр Шохинов
Руководство АвтоВАЗа намерено значительно расширить штат сотрудников на заводе в Тольятти. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова, в ближайшие несколько месяцев предприятию потребуется 4000 новых рабочих.
На сегодняшний день Волжский автозавод перезапустил производство автомобилей семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. При этом на предприятии смогли возобновить выпуск машин с кондиционером, подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС. А вот от выпуска Lada Xray на предприятии окончательно решили отказаться из-за слишком высокого уровня иностранных компонентов.