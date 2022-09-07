АвтоВАЗ решил нанять ещё 4000 работников

По словам топ-менеджера, сегодня штат сборочной площадки в Тольятти составляет 32,5 тысячи человек. На заводе в Ижевске количество сотрудников после переноса выпуска Lada Vesta сократилось с 3,2 тысячи до 1,3 тысячи человек.

В перспективе в Удмуртии планируется наладить выпуск электрической модификации Largus. Предполагается, что такая машина будет примерно на 30% дороже версии с традиционным ДВС.

На сегодняшний день Волжский автозавод перезапустил производство автомобилей семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. При этом на предприятии смогли возобновить выпуск машин с кондиционером, подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС. А вот от выпуска Lada Xray на предприятии окончательно решили отказаться из-за слишком высокого уровня иностранных компонентов.