АвтоВАЗ разрешит покупателям Lada отказываться от «допов»

Пакеты дополнительного оборудования, которые ранее АвтоВАЗ намеревался устанавливать на свои автомобили по умолчанию, не будут обязательными: как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо производителя дилерам, от них можно будет отказаться. Однако АвтоВАЗ рассчитывает продавать с предустанов­ленными «допами» до 80% машин.

Пакеты разработаны для всех модельных линий марки Lada. Самым обширным, по данным издания, окажется набор аксессуаров для Vesta, самым скромным — для Niva Legend. В последний войдут всего три единицы дополнитель­ного оборудования. Это коврики в салоне и багажнике, а также дефлекторы дверей. В случае с Vesta пакет дополнят, например, поддоном в нише запасного колеса, защитой картера и решётки радиатора, а также амортизаторами капота. При этом для Lada Largus предложат помимо прочего эксклюзивный аксес­суар — накладку на задний бампер.

Приобретать аксессуары можно будет только пакетами: отдельные составляющие наборов в продаже не появятся. Однако покупателю дадут право вообще отказаться от пакета с соответ­ствующим удешевлением автомобиля. Тем не менее АвтоВАЗ уже озвучил целевые значения этого ново­введения: по плану производителя, без предустановленных «допов» должны продаваться только 20% машин.

Издание утверждает, что информация о новой политике завода будет опубликована на официальном сайте 1 декабря — с этого же дня начнётся продажа автомобилей с пакетами аксес­суаров. Стоимость их пока не озвучивается, но ранее сообщалось, что она может составить от 8 до 30 тысяч рублей. По предварительной информации, АвтоВАЗ планировал запустить такие продажи ещё 15 ноября, исключив вариант покупки автомобиля без «допов», однако этими намерениями заинтересовалась антимонопольная служба.