АвтоВАЗ сообщил о восстановлении поставок в Россию запчастей Renault

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АвтоВАЗ и его дочерняя компания «Лада-Имидж» стали, согласно договорённостям с Renault, единственными дистрибьюторами, официально уполномоченными поставлять оригинальные запчасти. По данным АвтоВАЗа, поставки запчастей для Renault восстановлены уже на 95 процентов, а партнёрские соглашения о послепродажном обслуживании подписаны со 154 дилерскими центрами из 155.
В начале августа сообщалось, что, несмотря на вовлечённость в процесс послепродажного обслуживания, АвтоВАЗ не несёт ответственности за качество российских автомобилей Renault. Она согласно трёхстороннему соглашению возложена на завод «Москвич», который стал правопреемником «Рено Россия» в этом вопросе.