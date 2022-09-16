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АвтоВАЗ сообщил о восстановлении поставок в Россию запчастей Renault
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ и его дочерняя компания «Лада-Имидж» стали, согласно договорённостям с Renault, единственными дистрибьюторами, официально уполномоченными поставлять оригинальные запчасти. По данным АвтоВАЗа, поставки запчастей для Renault восстановлены уже на 95 процентов, а партнёрские соглашения о послепродажном обслуживании подписаны со 154 дилерскими центрами из 155.

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  • Гарантийный ремонт и плановое ТО автомобилей Renault остались задачей дилеров французской марки. В Тольятти подсчитали, что из 155 дилерских центров без изменений работает 91 дилер, а законсервировали бизнес только 5 шоурумов. Остальные совмещают работу с Renault с продажей автомобилей других брендов или подержанных машин.
  • Снабжением запчастями для Renault сейчас заняты более 60 поставщиков. По официальным данным АвтоВАЗу удалось восстановить подавляющее большинство поставок запчастей как российского, так и иностранного производства, но для 5 процентов номенклатуры ещё не найдены альтернативные источники.
  • АвтоВАЗ намерен контролировать сохранение стандартов Renault для послепродажного обслуживания, но при этом планирует вводить и новые программы по схемам, которые используются дилерами Lada. Унификация подходов может привести к появлению дисконтных программ для разных видов обслуживания и автомобилей разного возраста, сезонных предложений и тому подобное.
  • Примечательно, что часть сотрудников Renault уже перешли на работу в АвтоВАЗ и «Лада-Имидж», хотя в Тольятти заявляют о необходимости сохранения квалифицированного персонала Renault. Кроме того, АвтоВАЗ обдумывает перспективы интеграции нынешних дилеров Renault в собственную дилерскую сеть: процесс может быть запущен в 2023 году.

В начале августа сообщалось, что, несмотря на вовлечённость в процесс послепродажного обслуживания, АвтоВАЗ не несёт ответственности за качество российских автомобилей Renault. Она согласно трёхстороннему соглашению возложена на завод «Москвич», который стал правопреемником «Рено Россия» в этом вопросе.

Уже успели столкнуться со сложностями обслуживания Renault?

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