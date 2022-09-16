АвтоВАЗ сообщил о восстановлении поставок в Россию запчастей Renault

АвтоВАЗ намерен контролировать сохранение стандартов Renault для послепродажного обслуживания, но при этом планирует вводить и новые программы по схемам, которые используются дилерами Lada.

Унификация подходов может привести к появлению дисконтных программ

для разных видов обслуживания и автомобилей разного возраста, сезонных предложений и тому подобное.