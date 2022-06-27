АвтоВАЗ рассчитывает на помощь Белоруссии
Дмитрий Елизаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассчитывает на содействие Белоруссии в выводе АвтоВАЗа из кризиса. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на заявление самого главы региона, сделанное в ходе визита в Минск. Как отметил позже глава страны Александр Лукашенко, товарооборот между Самарской областью и Белоруссией в перспективе может достичь миллиарда долларов.
- «Мы взяли спецификацию с АвтоВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдём перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии», — приводит издание заявление Дмитрия Азарова.
- Судя по всему, глава Самарской области рассчитывает на увеличение объёмов экспорта в Белоруссию «импортозамещённой» продукции АвтоВАЗа. Не исключена и возможность поставки в Тольятти каких-либо комплектующих белорусского производства.
- Упрощённая версия технического регламента, по которой собираются антикризисные Lada Granta, допускает их эксплуатацию на территории Белоруссии. Однако выехать на таком автомобиле куда-то в другие страны на данный момент не получится.
- По итогам визита Дмитрия Азарова глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности наращивать объёмы поставок, однако о каких-то конкретных шагах в этом направлении пока не сообщается.
Пока АвтоВАЗ выпускает только упрощённую Lada Granta в объёмах около 600 автомобилей в сутки. Будут ли все эти машины отправляться на внутренний рынок или какая-то часть уйдёт на экспорт, не уточняется. Однако уже в 2023 году завод рассчитывает выйти на производство 500 тысяч автомобилей в год.