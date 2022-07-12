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АвтоВАЗ распродаёт недвижимость стоимостью 1,2 миллиарда рублей

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ выставил на продажу недвижимые активы на общую сумму почти 1,2 миллиарда рублей, пишет Volga News. Всего завод намерен продать 18 объектов недвижимости. По какой причине устроена распродажа, не уточняется.

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  • Самым дорогим объектом среди выставленных на продажу издание называет комплекс административно-бытовых корпусов. Занимает его сейчас на условиях долгосрочной аренды центр корпоративных решений Сбербанка, а стоит недвижимость 220 миллионов рублей.
  • Кроме этого объекта АвтоВАЗ намерен продать офисные помещения, склады и несколько земельных участков промышленного назначения. Общая стоимость недвижимости — 1,18 миллиарда рублей.

Возможно, тем самым завод избавляется от непрофильных активов либо рассчитывает получить финансирование для продолжения перспективных проектов. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует всё же довести до серийной стадии разработку новой модели сегмента B, которая должна стать преемником нынешней Lada Granta. Однако это требует как времени, так и средств.

Доводилось продавать недвижимость?

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