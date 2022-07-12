АвтоВАЗ распродаёт недвижимость стоимостью 1,2 миллиарда рублей

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ выставил на продажу недвижимые активы на общую сумму почти 1,2 миллиарда рублей, пишет Volga News. Всего завод намерен продать 18 объектов недвижимости. По какой причине устроена распродажа, не уточняется.
Возможно, тем самым завод избавляется от непрофильных активов либо рассчитывает получить финансирование для продолжения перспективных проектов. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует всё же довести до серийной стадии разработку новой модели сегмента B, которая должна стать преемником нынешней Lada Granta. Однако это требует как времени, так и средств.