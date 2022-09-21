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АвтоВАЗ раскрыл стоимость разработки автоматической коробки и полного привода
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Александр Шохинов

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл планы предприятия на ближайшие несколько лет. В частности, в мае 2023 года производитель намерен возобновить выпуск производство 16-клапанного двигателя. Кроме того, в перспективе в компании намерены начать оснащать российские автомобили автоматическими коробками передач и системой полного привода собственной разработки. Размер затрат на их создание топ-менеджер привёл агентству ТАСС.

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  • «Ближе к 2024 году (планируем) возврат функции ESP. Также мы планируем в мае следующего года вернуть возможность выпуска 16-клапанного двигателя. Такие ключевые факторы современного автомобиля как автоматическая коробка передач, полный привод и современный двигатель — конечно, это возможные, но не быстро решаемые задачи, требующие серьезного финансирования», — сказал Соколов.
  • По его словам, разработка «автомата» обойдётся примерно в 30 миллиардов рублей, ещё 10 миллиардов рублей потребуется для новой механической трансмиссии. Помимо этого, разработка полного привода потребует финансирования в размере 20 миллиардов рублей.
  • Также глава АвтоВАЗа сообщил, что в будущем году планируется перезапуск производства модели Lada Largus, а в марте на заводе в Тольятти начнётся сборка флагманской Vesta. Кроме того, в конце 2022-го или начале 2023 года будет запущен выпуск машин с ABS.

Ранее на предприятии смогли решить проблему с поставками подушек безопасности, кондиционера, также в перечень базового оборудования вернулась система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. А вот ремней безопасности для выпуска внедорожников Lada Niva Legend на автозаводе не хватает. Поэтому производитель вынужден собирать недоукомплектованные машины.

Будете ждать Lada с «автоматом» и полным приводом?

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