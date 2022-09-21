АвтоВАЗ раскрыл стоимость разработки автоматической коробки и полного привода

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл планы предприятия на ближайшие несколько лет. В частности, в мае 2023 года производитель намерен возобновить выпуск производство 16-клапанного двигателя. Кроме того, в перспективе в компании намерены начать оснащать российские автомобили автоматическими коробками передач и системой полного привода собственной разработки. Размер затрат на их создание топ-менеджер привёл агентству ТАСС.