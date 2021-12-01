АвтоВАЗ попросил не называть Lada Granta «бюджетным автомобилем»

Директор проекта Lada Granta связала недопустимость применения такой характеристики к Lada Granta с тем, что на данный момент модель оснащается самыми современными опциями, которые есть на рынке. Среди них были упомянуты медиасистема Lada Enjoy Pro и набор телематических сервисов Lada Connect.

Оставаться лидером российского авторынка семейству помогает, по мнению Баженовой, баланс между потребитель­скими свойствами, набором соответ­ствующих опций и ценой. Кроме того, по её словам, АвтоВАЗ постоянно отслеживает рыночные тенденции и запросы клиента и внедряет на семействе «в том диапазоне, который сейчас необходим для нашего рынка».

По итогам октября Lada Granta уступила рыночное лидерство семейству Lada Vesta. Однако по итогам всего 2021 года остаётся самой востребованной моделью в России, при этом, несмотря на регулярную остановку конвейеров, показатели Granta опережают результаты прошлого года. В 2020 году с января по октябрь было реализовано 97 166 автомобилей, в 2021‑м — 98 259 машин. Официальная рекомендо­ванная цена Lada Granta сейчас стартует с отметки 587 900 рублей: АвтоВАЗ поднял стоимость своих автомобилей с 1 декабря.