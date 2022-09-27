АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Xray: что будет с запчастями

АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство хэтчбека Lada Xray: как пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», модель официально исключена из списка реализуемых заводом проектов. Однако представители АвтоВАЗа сообщили изданию «Лада.Онлайн», что поддержка владельцев Lada Xray будет продолжаться в соответствии с законом о правах потребителей.