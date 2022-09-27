АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Xray: что будет с запчастями

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство хэтчбека Lada Xray: как пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», модель официально исключена из списка реализуемых заводом проектов. Однако представители АвтоВАЗа сообщили изданию «Лада.Онлайн», что поддержка владельцев Lada Xray будет продолжаться в соответствии с законом о правах потребителей.
Впервые о намерении АвтоВАЗа отказаться от Lada Xray стало известно в мае, а в начале сентября это подтвердил глава предприятия Максим Соколов. По его словам, возобновление производства модели невозможно из-за сложностей с поставками комплектующих.
Фото на обложке: ixray.ru