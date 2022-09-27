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АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Xray: что будет с запчастями
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство хэтчбека Lada Xray: как пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», модель официально исключена из списка реализуемых заводом проектов. Однако представители АвтоВАЗа сообщили изданию «Лада.Онлайн», что поддержка владельцев Lada Xray будет продолжаться в соответствии с законом о правах потребителей.

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  • Закон обязывает производителя обеспечивать как техническое обслуживание, так и ремонт, а также производить и продавать запчасти для автомобилей, в том числе и после снятия с производства.
  • Время, в течение которого производитель должен обеспечивать наличие запчастей, ограничивается официальным сроком службы автомобиля. Для Lada Xray он составляет 8 лет или 120 тысяч километров. Продолжит ли АвтоВАЗ выпускать запчасти для хэтчбека после этого времени, пока неизвестно. По словам представителей завода, на данный момент дефицита компонентов на складах и сервисных станциях не наблюдается.

Впервые о намерении АвтоВАЗа отказаться от Lada Xray стало известно в мае, а в начале сентября это подтвердил глава предприятия Максим Соколов. По его словам, возобновление производства модели невозможно из-за сложностей с поставками комплектующих.

Пользуетесь оригинальными запчастями?

Фото на обложке: ixray.ru

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