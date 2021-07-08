Кемпер с выдвижной крышей от УАЗа: первое фото

АвтоВАЗ не откажется от доступных Lada после выхода «премиальных» моделей

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава АвтоВАЗа Николя Мор в рамках выставки «Иннопром» заявил, что Lada сохранит за собой бюджетный сегмент рынка даже после освоения производства так называемых премиальных моделей — их будут строить на французской платформе CMF‑B. Как пишет ТАСС, доступность автомобилей он назвал «исторической позицией Lada».

  • Из заявления Мора следует, что модельная линейка Lada будет расширена примерно вдвое. К нынешним четырём модельным семействам может прибавиться ещё столько же: ранее сообщалось, что в планах завода значится разработка четырёх новых моделей, включая вседорожник. Предполагалось, что они станут преемниками нынешних Granta, Vesta и Niva.
  • «То, что мы хотим, — это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600–800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке», — цитирует агентство заявление главы АвтоВАЗа.
  • Ранее стало известно, что «премиальные» модели Lada, которые планируется предлагать по цене от 1,2 миллиона рублей, могут получить 1,33-литровый турбомотор Renault: работы по адаптации двигателя уже начались. Силовой агрегат, развивающий 150 л.с., известен в России по кроссоверам Duster и Arkana.

Как считаете, будут россияне доверять дорогим Lada?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение