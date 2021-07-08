АвтоВАЗ не откажется от доступных Lada после выхода «премиальных» моделей

Глава АвтоВАЗа Николя Мор в рамках выставки «Иннопром» заявил, что Lada сохранит за собой бюджетный сегмент рынка даже после освоения производства так называемых премиальных моделей — их будут строить на французской платформе CMF‑B. Как пишет ТАСС, доступность автомобилей он назвал «исторической позицией Lada».

Из заявления Мора следует, что модельная линейка Lada будет расширена примерно вдвое. К нынешним четырём модельным семействам может прибавиться ещё столько же: ранее сообщалось, что в планах завода значится разработка четырёх новых моделей, включая вседорожник. Предполагалось, что они станут преемниками нынешних Granta, Vesta и Niva.

«То, что мы хотим, — это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600–800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке», — цитирует агентство заявление главы АвтоВАЗа.

Ранее стало известно, что «премиальные» модели Lada, которые планируется предлагать по цене от 1,2 миллиона рублей, могут получить 1,33-литровый турбомотор Renault: работы по адаптации двигателя уже начались. Силовой агрегат, развивающий 150 л.с., известен в России по кроссоверам Duster и Arkana.