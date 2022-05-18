АвтоВАЗ продлил простой в мае из-за дефицита комплектующих

На АвтоВАЗе ввели режим простоя в течение рабочей недели с 23 по 27 мая. Об этом сообщает со ссылкой на приказ руководства сообщество «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте». Таким образом, ближайший возможный рабочий день для предприятия — понедельник, 30 мая. На этой неделе завод также находится в простое.