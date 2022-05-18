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АвтоВАЗ продлил простой в мае из-за дефицита комплектующих

Новости

Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе ввели режим простоя в течение рабочей недели с 23 по 27 мая. Об этом сообщает со ссылкой на приказ руководства сообщество «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте». Таким образом, ближайший возможный рабочий день для предприятия — понедельник, 30 мая. На этой неделе завод также находится в простое.

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  • Часть сотрудников завода будет задействована на выпуске запасных частей, неотложных работах и реализации новых проектов. Остальным выплатят компенсации в размере двух третей средней заработной платы.
  • Официально названная причина простоя — отсутствие комплектующих для выпуска автомобилей. По этой же причине АвтоВАЗ в течение последних месяцев регулярно останавливает конвейеры, а с 6 июня предприятие перейдёт на режим четырёхдневной недели.
  • Нехватку компонентов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на днях связывал с вспышкой коронавируса в Китае. По его словам, все необходимые договорённости достигнуты, но отгрузка деталей невозможна из-за жёсткого локдауна.
  • АвтоВАЗу не хватает в том числе и электронных комплектующих, но накануне глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с заявлением о скором начале поставок импортозамещённых деталей. Согласно его заявлению, которое приводит «РИА Новости», электронные детали российского производства начнут отправлять российским производителям до конца нынешнего года.

По всей видимости, решение проблемы недопоставок компонентов для выпуска автомобилей станет одним из направлений новой стратегии развития АвтоВАЗа. Её должны представить в ближайшее время, однако кто именно возглавит предприятие после разрыва отношений с Renault, пока официально не сообщалось.

Как считаете, АвтоВАЗ вернётся к полноценной работе?

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