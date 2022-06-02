АвтоВАЗ продлил простой до 10 июня, но Гранты это не коснётся
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ продлил действующий сейчас режим простоя до пятницы, 10 июня, сообщают в группе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте». Однако приказ о простое не распространяется на сотрудников линии по сборке Lada Granta: это можно считать косвенным доказательством намерения завода всё же запустить с понедельника, 6 июня, производство упрощённых версий модели.
- Приказ предусматривает продление режима простоя в первую очередь для тех сотрудников, которые работают на сборке автомобилей семейства B0 (это Xray и Largus) и внедорожников семейства Niva. Линия по сборке Гранты в документе не упоминается.
- Ожидается, что 6 июня на этом конвейере стартует подготовка к полноценному производству (в частности, начнут сваривать и окрашивать кузова), а непосредственная сборка готовых машин, включая и модификацию Granta Cross, начнётся 8 июня. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», линия по выпуску упрощённых Lada Granta будет работать в две смены, однако с 6 июня на заводе вводится четырёхдневная рабочая неделя. Таким образом по оптимистичному сценарию в Тольятти смогут выпускать до 10 тысяч таких машин в месяц.
Продлённый режим простоя распространяется и на ижевскую площадку АвтоВАЗа: ранее здесь планировали наладить сборку упрощённых Lada Vesta, но пока этого не произошло. Сотрудникам предприятий, не задействованных в производстве, будут выплачивать две трети среднемесячного заработка и привлекать к общественным работам.