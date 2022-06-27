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АвтоВАЗ продлил четырёхдневную рабочую неделю до 6 ноября

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ продлил действие четырёхдневной рабочей недели до 6 ноября 2022 года. Это следует из приказа по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Отмечается также, что сделано это было практически в последний момент: законные сроки для продления четырёхдневки почти истекли.

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  • Приказ распространяется в первую очередь на подразделения автосборочного производства. Согласно тексту документа, в период с 5 сентября по 6 ноября 2022 года линия по сборке Lada Granta будет работать в две смены четыре дня в неделю. Аналогичный режим работы заявлен для линии сборки автомобилей на платформе B0, хотя на данный момент ни одна из таких моделей на АвтоВАЗе не собирается. Внедорожники семейства Niva в этот период планируется выпускать также четыре дня в неделю и лишь в одну смену.
  • Российский Трудовой кодекс подразумевает обязанность работодателя уведомлять сотрудников о введении неполной рабочей недели минимум за два месяца. Нынешний режим истекал по сути 2 сентября. На фоне отсутствия приказа в соцсетях стали появляться предположения об отмене АвтоВАЗом «четырёхдневки», однако этого не произошло.

На данный момент на заводе выпускается только одна модель — упрощённая Lada Granta. Однако согласно ряду сообщений в течение лета завод запустит сборку внедорожников семейства Niva. Кроме того, планируется возобновление выпуска универсала Lada Largus, хотя точная дата перезапуска конвейера пока не названа.

Хотели бы работать четыре дня вместо пяти?

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