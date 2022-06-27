АвтоВАЗ продлил четырёхдневную рабочую неделю до 6 ноября

Материал по теме
АвтоВАЗ решит судьбу завода в Ижевске к 2023 году
Для грузовиков «Урал» и МАЗ разработали «импортозамещённый» двигатель
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ продлил действие четырёхдневной рабочей недели до 6 ноября 2022 года. Это следует из приказа по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Отмечается также, что сделано это было практически в последний момент: законные сроки для продления четырёхдневки почти истекли.
На данный момент на заводе выпускается только одна модель — упрощённая Lada Granta. Однако согласно ряду сообщений в течение лета завод запустит сборку внедорожников семейства Niva. Кроме того, планируется возобновление выпуска универсала Lada Largus, хотя точная дата перезапуска конвейера пока не названа.