АвтоВАЗ приостановит свои заводы с 5 марта

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АвтоВАЗ объявил о временной остановке всего производства автомобилей. Как уточняет «РИА Новости», она затронет как тольяттинские конвейеры, так и сборку Lada Vesta в Ижевске. В качестве причины названы проблемы с поставками электронных компонентов.
Остановка производства может быть связана с объявленной компанией Bosch (является одним из основных электронных партнёров завода) паузой в поставке запчастей и комплектующих для автомобилей в Россию. Она в свою очередь связана с резкими колебаниями курса рубля и необходимостью пересмотра цен на детали. АвтоВАЗ между тем с 1 марта резко поднял стоимость своих автомобилей на величину до 247 тысяч рублей.