Оставить коммент

Минпромторг предложил повысить порог «налога на роскошь» до 10 миллионов рублей

АвтоВАЗ приостановит свои заводы с 5 марта

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

АвтоВАЗ объявил о временной остановке всего производства автомобилей. Как уточняет «РИА Новости», она затронет как тольяттинские конвейеры, так и сборку Lada Vesta в Ижевске. В качестве причины названы проблемы с поставками электронных компонентов.

  • Автомобили на АвтоВАЗе не будут собирать четыре рабочих дня. Завод уйдёт в простой 5 марта, также конвейеры будут остановлены на период с 9 по 11 марта. С учётом выходных дней общее время простоя составит около недели.
  • Сотрудникам предприятий за первый день простоя выплатят заработную плату в полном объёме, за период с 9 по 11 марта — в размере двух третей от среднемесячного заработка. Кроме того, работникам АвтоВАЗа предложено использовать эти дни в зачёт декабрьского отпуска.
  • Накануне стало известно, что завод намеревается остановить линию по сборке семейства Lada Granta уже с 3 марта, хотя в официальном сообщении, которое приводит агентство, эта дата не упоминается. Тольяттинские конвейеры АвтоВАЗ в течение последнего года приостанавливал регулярно, однако ижевскую площадку ранее эта политика практически не затрагивала.

Остановка производства может быть связана с объявленной компанией Bosch (является одним из основных электронных партнёров завода) паузой в поставке запчастей и комплектующих для автомобилей в Россию. Она в свою очередь связана с резкими колебаниями курса рубля и необходимостью пересмотра цен на детали. АвтоВАЗ между тем с 1 марта резко поднял стоимость своих автомобилей на величину до 247 тысяч рублей.

Как считаете, могут Лады снова подорожать в ближайшее время?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я