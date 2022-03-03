АвтоВАЗ приостановит свои заводы с 5 марта

Накануне стало известно, что завод намеревается остановить линию по сборке семейства Lada Granta уже с 3 марта, хотя в официальном сообщении, которое приводит агентство, эта дата не упоминается. Тольяттинские конвейеры АвтоВАЗ в течение последнего года приостанавливал регулярно, однако ижевскую площадку ранее эта политика практически не затрагивала.

Остановка производства может быть связана с объявленной компанией Bosch (является одним из основных электронных партнёров завода) паузой в поставке запчастей и комплектующих для автомобилей в Россию. Она в свою очередь связана с резкими колебаниями курса рубля и необходимостью пересмотра цен на детали. АвтоВАЗ между тем с 1 марта резко поднял стоимость своих автомобилей на величину до 247 тысяч рублей.