АвтоВАЗ приостановил производство Гранты и «Нивы»

Производство автомобилей Lada в Тольятти приостановлено на один день, причём сразу на двух линиях: завод не будет собирать семейство Granta и внедорожники Niva. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода, АвтоВАЗ объясняет приостановку нехваткой электронных комплектующих.

Как и ранее на этой неделе, перебои связаны с недопоставкой электронных компонентов со стороны предприятия «Bosch Самара». Время простоя конвейеров сотрудникам завода оплатят в размере двух третей от среднего заработка.

В среду завод также на один день по той же причине останавливал сборку автомобилей на платформе B0 — это Lada Largus и Xray. При этом сообщество Avtograd News во «ВКонтакте» утверждает, что этой линии нынешняя приостановка также коснётся. Сторонние предприятия «АвтоВАЗа» — «Лада Запад Тольятти», где выпускают Lada Niva Travel, и «Лада Ижевск» — работают в штатном режиме.

Ранее завод сообщал о приостановке производства в конце июня, а глава предприятия Николя Мор отмечал, что перебои с поставками электронных комплектующих могут растянуться и на следующий год.