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АвтоВАЗ приостановил производство Гранты и «Нивы»

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Дмитрий Елизаров

Производство автомобилей Lada в Тольятти приостановлено на один день, причём сразу на двух линиях: завод не будет собирать семейство Granta и внедорожники Niva. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода, АвтоВАЗ объясняет приостановку нехваткой электронных комплектующих.

  • Как и ранее на этой неделе, перебои связаны с недопоставкой электронных компонентов со стороны предприятия «Bosch Самара». Время простоя конвейеров сотрудникам завода оплатят в размере двух третей от среднего заработка.
  • В среду завод также на один день по той же причине останавливал сборку автомобилей на платформе B0 — это Lada Largus и Xray. При этом сообщество Avtograd News во «ВКонтакте» утверждает, что этой линии нынешняя приостановка также коснётся. Сторонние предприятия «АвтоВАЗа» — «Лада Запад Тольятти», где выпускают Lada Niva Travel, и «Лада Ижевск» — работают в штатном режиме.
  • Ранее завод сообщал о приостановке производства в конце июня, а глава предприятия Николя Мор отмечал, что перебои с поставками электронных комплектующих могут растянуться и на следующий год.

Как считаете, уже можно ждать дефицита Lada?

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