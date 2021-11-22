АвтоВАЗ приостановил приём заказов сразу на несколько моделей

На данный момент тольяттинское предприятие принимает заказы на январь следующего года. Однако пока заказать кросс-версии Lada Vesta не получится ни в одной из комплектаций: они отсутствуют в разосланном по дилерским центрам списке доступных автомобилей. Кроме того, не получится заказать самую дорогую версию Lada Granta, которая именуется Drive Active.

Приостановку приёма заявок связывают с перебоями в поставке электронных компонентов, которые уже не раз приводили к паузам в работе заводских конвейеров.Однако ранее АвтоВАЗ не останавливал сборку Lada Vesta: она выпускается на производственной площадке в Ижевске, а конвейеры останавливали в Тольятти.

Что касается Lada Granta с четырёхдиапазонным «автоматом» Jatco, её не получится заказать по причине неких «производственных ограничений»: возможно, АвтоВАЗ пока не справляется с уже имеющимися заказами. В конце октября по той же причине завод временно прекращал приём заявок на трёхдверную версию Lada Niva Legend.

Издание отмечает, что в списке доступных к оформлению заявок моделей на январь следующего года отсутствует и пятидверная версия классической «Нивы». Это может быть связано с намерениями производителя полностью снять эту модель с производства. Ранее сообщалось, что выпуск пятидверного внедорожника будет прекращён в декабре: завод таким образом намерен бороться с внутренней конкуренцией.