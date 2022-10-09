АвтоВАЗ прекратил производство самых дешёвых Lada Granta

Такая комплектация предполагает наличие также подогрева передних сидений, аудиосистемы (с USB и Bluetooth) и экстренной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, однако кондиционера в ней нет. Седан в этой версии стоит от 749 900 рублей, а лифтбек и универсал Cross — от 769 900 и 818 900 рублей.