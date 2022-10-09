АвтоВАЗ прекратил производство самых дешёвых Lada Granta

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Михаил Кондратьев
АвтоВАЗ прекратил выпуск седана, лифтбека и Cross-универсала Lada Granta в самой доступной комплектации Classic’22. Это следует из актуальных прайс-листов на сайте производителя. Теперь самым доступным их исполнением будет Classic’22 Advance — с двумя подушками безопасности — которое дороже на 71,6–76,6 тысячи рублей.
Ранее в октябре стало известно, что в Тольятти запустили сборку Lada Granta без электроусилителя рулевого управления. Однако цель выпуска таких машин пока остаётся загадкой. Не исключено, что в свободной продаже их не будет.