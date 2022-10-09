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АвтоВАЗ прекратил производство самых дешёвых Lada Granta
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Михаил Кондратьев

АвтоВАЗ прекратил выпуск седана, лифтбека и Cross-универсала Lada Granta в самой доступной комплектации Classic’22. Это следует из актуальных прайс-листов на сайте производителя. Теперь самым доступным их исполнением будет Classic’22 Advance — с двумя подушками безопасности — которое дороже на 71,6–76,6 тысячи рублей. 

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  • Такая комплектация предполагает наличие также подогрева передних сидений, аудиосистемы (с USB и Bluetooth) и экстренной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, однако кондиционера в ней нет. Седан в этой версии стоит от 749 900 рублей, а лифтбек и универсал Cross — от 769 900 и 818 900 рублей. 
  • При этом седан и лифтбек продолжают выпускаться в комплектации Classic’22 Кондиционер, которая дороже на шесть тысяч. Однако в неё не входит подушка безопасности с пассажирской стороны.
  • В прайс-листах на универсал Lada Granta и седан в версии Drive Active комплектация Classic’22 не отмечена, как снятая с производства. Соответственно, самой доступной Грантой с завода стал универсал без подушек безопасности: от 705 300 рублей. Исполнение Classic’22 Advance в их прайс-листах тоже не появилось. 

Ранее в октябре стало известно, что в Тольятти запустили сборку Lada Granta без электроусилителя рулевого управления. Однако цель выпуска таких машин пока остаётся загадкой. Не исключено, что в свободной продаже их не будет.

Купили бы автомобиль без кондиционера?

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