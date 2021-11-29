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Россиян предупредили о возможном повышении цен на автомобили Lada

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Дмитрий Елизаров

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Вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимо­действию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак в рамках круглого стола о мерах поддержки автопрома в Совете Федерации заявил, что отмена экспортных пошлин на сталь приведёт к резкому росту цен на автомобили. Об этом сообщает РБК. Заградитель­ные пошлины на экспорт металлов за пределы ЕАЭС перестанут действовать 31 декабря.

  • Пошлины были утверждены в июне, а начали применяться с 1 августа. По словам представи­теля АвтоВАЗа, хотя в целом цены на сталь в 2021 году выросли примерно на 50%, с момента введения пошлин они начали стабили­зироваться и снижаться — однако в ноябре в преддверии снятия пошлин снова поползли вверх. Металлы подорожали примерно на 10% по сравнению с октябрём.
  • Сергей Громак заявил, что с отменой пошлин снова начнётся «суще­ственный, взрывной» рост цен на сырьё, который неминуемо приведёт и к повышению цен на автомобили. Дело в том, что доля цены металла в себе­стоимости современного автомобиля может достигать 40%.

Ранее сообщалось, что в том числе по причине подорожания сырья АвтоВАЗ с 1 декабря увеличит рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Повышение коснётся всех модельных линеек марки Lada и составит от 7 до 10 тысяч рублей. Это будет уже седьмое подорожание тольяттинских машин в течение 2021 года.

Как считаете, должно государство регулировать цены на автомобили?

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