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АвтоВАЗ предложит скидки на ТО тем, кто вакцинировался от коронавируса

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ объявил о старте необычной маркетинговой компании: до 15 сентября официальные дилеры завода и розничные магазины «Lada Dеталь» будут предлагать скидки на техобслуживание и покупку запчастей тем клиентам, кто привился от COVID-19.

  • Чтобы получить скидку, покупателю или автовладельцу нужно будет предъявить сертификат о вакцинации либо QR-код этого сертификата. Заявленный заводом размер выгоды составит 10% в случае планового техобслуживания любого типа и 5% — при покупке оригинальных запчастей и аксессуаров.
  • Попутно АвтоВАЗ напомнил, что у бренда Lada самая развитая в России дилерская сеть, которая включает в себя более полутора тысяч магазинов и более 300 дилерских центров.

С 1 июля АвтоВАЗ в четвёртый раз за год поднял цены на автомобили — повышение составило в среднем 30–40%. При этом в середине месяца две модели подешевели: Lada Granta Drive Active и Lada Largus Cross стали доступнее благодаря появлению менее насыщенных комплектаций.

А вы уже успели привиться?

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