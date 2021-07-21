АвтоВАЗ предложит скидки на ТО тем, кто вакцинировался от коронавируса

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Глава АвтоВАЗа рассказал о пяти новых Lada
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ объявил о старте необычной маркетинговой компании: до 15 сентября официальные дилеры завода и розничные магазины «Lada Dеталь» будут предлагать скидки на техобслуживание и покупку запчастей тем клиентам, кто привился от COVID-19.
С 1 июля АвтоВАЗ в четвёртый раз за год поднял цены на автомобили — повышение составило в среднем 30–40%. При этом в середине месяца две модели подешевели: Lada Granta Drive Active и Lada Largus Cross стали доступнее благодаря появлению менее насыщенных комплектаций.