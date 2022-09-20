АвтоВАЗ предложил разрешить покупать автомобили на маткапитал

Идея расширения возможностей использования материнского капитала обсуждается с весны нынешнего года, а в июле сообщалось о разработке соответствующего законопроекта. Основное ограничение, уже заложенное в нём, — приобретение автомобиля будет возможно только в долевую собственность с ребёнком. Это своего рода способ противодействия «обналичиванию» маткапитала через покупку и последующую перепродажу автомобиля.

Как ранее сообщал Журналу Авто.ру один из разработчиков законопроекта, руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, он уже обращался к российским автопроизводителям с просьбой поддержать расширение использования маткапитала. По всей видимости, Максим Соколов отреагировал на эту просьбу.

Помимо этой концепции глава АвтоВАЗа выступил ещё с одной идеей по стимулированию спроса на российские автомобили. Он предложил законодательно обязать сервисы такси иметь в своих автопарках определённую долю машин отечественного производства.

По прогнозу АвтоВАЗа, в 2023 году с конвейеров завода сойдёт около 500 тысяч автомобилей при общем уровне продаж в стране на уровне 900 тысяч — миллиона. В интервью «РИА Новости» Максим Соколов ранее заявлял о восстановлении авторынка до уровня 2 миллионов автомобилей в год, но по его прогнозу это произойдёт только в следующем десятилетии.