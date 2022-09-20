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АвтоВАЗ предложил разрешить покупать автомобили на маткапитал
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Дмитрий Елизаров

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выступил с предложением законодательно разрешить использование материнского капитала для покупки автомобилей. Как пишет ТАСС, предложение Соколова включает и некоторые ограничения для такой возможности. При этом соответствующий законопроект для рассмотрения в Госдуме был разработан ещё летом.

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  • Максим Соколов рассчитывает, что такая мера поспособствует повышению активности россиян на авторынке. Глава АвтоВАЗа при этом предложил ограничить использование маткапитала: согласно его концепции, инвестировать эти средства можно будет только в покупку первого автомобиля, при этом отечественного производства и с высокой степенью локализации.
  • Идея расширения возможностей использования материнского капитала обсуждается с весны нынешнего года, а в июле сообщалось о разработке соответствующего законопроекта. Основное ограничение, уже заложенное в нём, — приобретение автомобиля будет возможно только в долевую собственность с ребёнком. Это своего рода способ противодействия «обналичиванию» маткапитала через покупку и последующую перепродажу автомобиля.
  • Как ранее сообщал Журналу Авто.ру один из разработчиков законопроекта, руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, он уже обращался к российским автопроизводителям с просьбой поддержать расширение использования маткапитала. По всей видимости, Максим Соколов отреагировал на эту просьбу.
  • Помимо этой концепции глава АвтоВАЗа выступил ещё с одной идеей по стимулированию спроса на российские автомобили. Он предложил законодательно обязать сервисы такси иметь в своих автопарках определённую долю машин отечественного производства.

По прогнозу АвтоВАЗа, в 2023 году с конвейеров завода сойдёт около 500 тысяч автомобилей при общем уровне продаж в стране на уровне 900 тысяч — миллиона. В интервью «РИА Новости» Максим Соколов ранее заявлял о восстановлении авторынка до уровня 2 миллионов автомобилей в год, но по его прогнозу это произойдёт только в следующем десятилетии.

А вам пригодилась бы такая возможность?

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