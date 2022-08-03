АвтоВАЗ предложил ижевским работникам уволиться за 7 зарплат

Помимо этого, руководство предлагает сотрудникам переводиться на другие предприятия Ижевска с переобучением за счёт компании.

Тем, кто решит уволиться по соглашению сторон, будут выплачены компенсации в размере от 5 до 7 средних зарплат: размер компенсации будет зависеть от трудового стажа.