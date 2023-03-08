АвтоВАЗ потерял 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли в 2022 году

Чистая прибыль АвтоВАЗа в 2022 году уменьшилась на 86,2% или почти на 1,3 миллиарда рублей.

Выручка сократилась не так заметно — на 43,7% и составила 169,57 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала на 71,2%, до 7,239 миллиарда рублей.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов озвучивал размеры долговой нагрузки АвтоВАЗа. По оценкам руководителя предприятия, она превышает 100 миллиардов рублей. Убытки одного из подразделений концерна, ООО «Лада Ижевск», где сейчас не выпускают ни одной модели Lada, достигли в 2022 году рекордных размеров и превысили 3,6 миллиарда рублей.

Одной из основных причин финансовых потерь тольяттинского автогиганта стало уменьшение объёмов производства автомобилей. В 2022 году АвтоВАЗ продал лишь 188,6 тысячи автомобилей, и это на 46% меньше, чем в 2021-м. Кроме того, в 2022 году АвтоВАЗ реализовал затратный проект: перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обошёлся предприятию, по оценкам руководства АвтоВАЗа, в миллиард рублей. В 2023 году завод рассчитывает выпустить более 400 тысяч машин.