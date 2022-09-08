АвтоВАЗ создал 25 прототипов Lada на новой платформе

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АвтоВАЗ решил создать новую платформу с «автоматом» за 3–4 года
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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ располагает уже 25 прототипами модели, которая будет базироваться на новой собственной платформе. Об этом глава предприятия Максим Соколов, как пишет РБК, заявил в рамках Восточного экономического форума. Сама новинка должна появиться не ранее, чем через два года.
Ранее сообщалось, что в Тольятти уже запустили работы по созданию новейшего кроссовера, базой для которого станет платформа Lada Vesta. На АвтоВАЗе посчитали сегмент вседорожников наиболее перспективным на российском рынке, но на данный момент марка Lada представлена в нём только двумя версиями Niva.