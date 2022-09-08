АвтоВАЗ создал 25 прототипов Lada на новой платформе

Несмотря на активно ведущиеся разработки, точный срок запуска производства новой модели руководство АвтоВАЗа пока не называет. «Поставить модель на конвейер — это не то что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьёзная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели»,