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АвтоВАЗ создал 25 прототипов Lada на новой платформе
Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ располагает уже 25 прототипами модели, которая будет базироваться на новой собственной платформе. Об этом глава предприятия Максим Соколов, как пишет РБК, заявил в рамках Восточного экономического форума. Сама новинка должна появиться не ранее, чем через два года.

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  • По словам Соколова, новинка станет целым модельным семейством, в которое войдут седан, универсал и ещё одна некая «продвинутая» модель на базе универсала. Саму разработку он назвал «новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении».
  • Несмотря на активно ведущиеся разработки, точный срок запуска производства новой модели руководство АвтоВАЗа пока не называет. «Поставить модель на конвейер — это не то что собрать один или даже мелкую партию опытного производства. Это серьёзная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — приводит агентство заявление Максима Соколова.
  • Глава АвтоВАЗа отметил, что значительная часть этого времени уйдёт на формирование базы локализованных комплектующих либо поиск поставщиков компонентов для конвейеров в дружественных странах. Не исключено, более точный график обновления модельного ряда руководство предприятия обнародует в течение сентября.

Ранее сообщалось, что в Тольятти уже запустили работы по созданию новейшего кроссовера, базой для которого станет платформа Lada Vesta. На АвтоВАЗе посчитали сегмент вседорожников наиболее перспективным на российском рынке, но на данный момент марка Lada представлена в нём только двумя версиями Niva.

Как считаете, сможет АвтоВАЗ самостоятельно выпустить новую модель?

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