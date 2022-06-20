Найден очень страшный Mercedes-Benz E-класса в индийском стиле

АвтоВАЗ попытается снизить стоимость своих автомобилей

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ планирует обсудить с поставщиками комплектующих возможности снижения стоимости автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Самарской области Дмитрия Азарова. Конференция состоится на этой неделе.

Читайте нас в Дзене!
  • Как заявил Азаров, поиск возможностей удешевления продукции АвтоВАЗа станет следствием предложения президента России. В рамках совещания по автопрому на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин предложил обеспечить доступность легковых автомобилей, снизив их стоимость.
  • Дмитрий Азаров отметил, что с начала года легковой транспорт подорожал в том числе и из-за роста цен на сырьё, в первую очередь металл. Сейчас на рынке происходит коррекция цен, что неминуемо должно отразиться на стоимости готовой продукции. Будет ли АвтоВАЗ предпринимать какие-то собственные усилия по удешевлению автомобилей, не уточняется.

Единственная модель, которую сейчас собирает тольяттинский завод — это Lada Granta в упрощённой комплектации Classic по цене от 675 900 рублей за исполнение в кузове седан. Предполагается, что в течение лета АвтоВАЗ наладит сборку Niva Legend и Niva Travel в аналогичных комплектациях.

Как считаете, должны ли Лады быть дешевле?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение