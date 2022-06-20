АвтоВАЗ попытается снизить стоимость своих автомобилей

Дмитрий Азаров отметил, что с начала года легковой транспорт подорожал в том числе и из-за роста цен на сырьё, в первую очередь металл. Сейчас на рынке происходит коррекция цен, что неминуемо должно отразиться на стоимости готовой продукции. Будет ли АвтоВАЗ предпринимать какие-то собственные усилия по удешевлению автомобилей, не уточняется.