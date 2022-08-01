АвтоВАЗ попросил дилеров соблюдать рекомендованные цены и повысил стоимость Lada Largus

При этом сам АвтоВАЗ с 1 августа увеличил стоимость одной из своих моделей: все модификации

Lada Largus подорожали на 65 тысяч рублей. Сейчас пассажирский универсал стоит минимум 1 300

900 рублей, фургон на тысячу рублей дороже, а цена на Largus Cross начинается с 1 443 900 рублей.