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АвтоВАЗ попросил дилеров соблюдать рекомендованные цены и повысил стоимость Lada Largus

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ уведомил дилеров о необходимости соблюдать рекомендованные розничные цены не только на сами автомобили, но и на аксессуары. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо производителя дилерским центрам. Издание уточняет, что приобрести автомобиль по такой цене на фоне дефицита и повышенного спроса практически невозможно. Тем временем с 1 августа цена на Lada Largus выросла на 65 тысяч рублей.

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  • «Напоминаем о необходимости соблюдения рекомендованной розничной цены на автомобили, дополнительное оборудование и аксессуары, поставляемые АО "Лада-Имидж", а также дополнительные финансовые продукты, такие как LADA Страхование и LADA +1», — цитирует издание письмо производителя.
  • При этом сам АвтоВАЗ с 1 августа увеличил стоимость одной из своих моделей: все модификации Lada Largus подорожали на 65 тысяч рублей. Сейчас пассажирский универсал стоит минимум 1 300 900 рублей, фургон на тысячу рублей дороже, а цена на Largus Cross начинается с 1 443 900 рублей.

В июне сообщалось, что завод предпримет попытку понизить стоимость автомобилей, для чего обсудит эту возможность с поставщиками комплектующих. Кроме того, в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, которые предусматривают крупные штрафы для дилеров за навязывание дополнительных товаров и услуг. Однако на данный момент проект оставлен без движения.

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