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АвтоВАЗ пообещал не навязывать покупателям «допы»

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Дмитрий Елизаров

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Федеральная антимонопольная служба опубликовала итоги проверки новой модели реализации автомобилей, которую планирует ввести АвтоВАЗ. Руководство завода заявило, что не собирается обязывать дилеров продавать машины, навязывая дополни­тельные аксессуары. Кроме того, подтверждено, что возможность заказать автомобиль с пакетом заводских «допов» появится 1 декабря.

  • Ранее сообщалось, что завод в обязательном порядке будет включать в комплектации автомобилей дополни­тельные аксес­суары (коврики, молдинги и тому подобное), что приведёт к удорожанию. Эта информация и послужила причиной организованной ФАС проверки.
  • В сообщении ведомства говорится, что производитель не планирует лишать покупателей права приобрести авто­мобиль без дополнитель­ного оборудования. Новые варианты комплектаций с уже установ­ленными на заводе «допами» появятся на официальном сайте Lada 1 декабря, при этом они не будут исключать уже существующих вариантов оснащения.
  • «Дополнительно АвтоВАЗ сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциаль­ного покупателя возмож­ности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксес­суаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи», — говорится в сообщении ФАС.

Тем не менее ранее сообщалось, что завод всё же намеревается установить для дилерских центров ориентиры по продажам автомобилей с заводскими «допами». Таковых, согласно плану АвтоВАЗа, должно оказаться около 80% от общего объёма реализации.

Переплатите за «допы» или предпочтёте сэкономить?

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