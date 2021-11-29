АвтоВАЗ пообещал не навязывать покупателям «допы»

Федеральная антимонопольная служба опубликовала итоги проверки новой модели реализации автомобилей, которую планирует ввести АвтоВАЗ. Руководство завода заявило, что не собирается обязывать дилеров продавать машины, навязывая дополнительные аксессуары. Кроме того, подтверждено, что возможность заказать автомобиль с пакетом заводских «допов» появится 1 декабря.
- Ранее сообщалось, что завод в обязательном порядке будет включать в комплектации автомобилей дополнительные аксессуары (коврики, молдинги и тому подобное), что приведёт к удорожанию. Эта информация и послужила причиной организованной ФАС проверки.
- В сообщении ведомства говорится, что производитель не планирует лишать покупателей права приобрести автомобиль без дополнительного оборудования. Новые варианты комплектаций с уже установленными на заводе «допами» появятся на официальном сайте Lada 1 декабря, при этом они не будут исключать уже существующих вариантов оснащения.
- «Дополнительно АвтоВАЗ сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи», — говорится в сообщении ФАС.
Тем не менее ранее сообщалось, что завод всё же намеревается установить для дилерских центров ориентиры по продажам автомобилей с заводскими «допами». Таковых, согласно плану АвтоВАЗа, должно оказаться около 80% от общего объёма реализации.