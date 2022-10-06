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В России полностью импортозаместили детали коробок для Lada
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Дмитрий Елизаров

Предприятие СОАТЭ в Белгородской области вдвое увеличило объём производства компонентов для коробок передач. По данным Фонда развития промышленности, это позволит полностью импортозаместить компоненты, которые ранее поставлялись на АвтоВАЗ из Европы — их насчитывалось более 50%.

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  • Ранее предприятие выпускало порядка 120 тысяч комплектов деталей для механизмов переключения передач в год, сейчас это число увеличено ддо 280 тысяч. Эти комплекты используются при сборке механических коробок для Lada Granta, Vesta и Niva.
  • Уровень локализации производства достиг 100%, так как при изготовлении деталей используется только отечественное сырьё. Утверждается, что при сопоставимом качестве российские компоненты окажутся дешевле. Кроме того, их локализация исключает логистические сложности.

Между тем автоматической коробки в ближайшее время автомобили Lada не получат. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что разработка собственного «автомата» обойдётся примерно в 30 миллиардов рублей и займёт очень много времени. Поэтому на заводе ищут альтернативные варианты. Один из них — поставка в Россию АКП европейской разработки, но выпускающихся в Китае.

«Автомат» или всё же «механика»?

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