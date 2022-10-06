В России полностью импортозаместили детали коробок для Lada

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Дмитрий Елизаров
Предприятие СОАТЭ в Белгородской области вдвое увеличило объём производства компонентов для коробок передач. По данным Фонда развития промышленности, это позволит полностью импортозаместить компоненты, которые ранее поставлялись на АвтоВАЗ из Европы — их насчитывалось более 50%.
Между тем автоматической коробки в ближайшее время автомобили Lada не получат. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что разработка собственного «автомата» обойдётся примерно в 30 миллиардов рублей и займёт очень много времени. Поэтому на заводе ищут альтернативные варианты. Один из них — поставка в Россию АКП европейской разработки, но выпускающихся в Китае.