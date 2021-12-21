АвтоВАЗ показал «таинственную новинку»: это не новинка

На официальной странице марки Lada во «ВКонтакте» появился ответ на загадку, заданную брендом 16 декабря: в этот день была опубликована фотография, изображающая силуэт неназванной модели, а пользователям предлагалось отгадать, что имеется в виду. Думали, что АвтоВАЗ опубликовал намёк на новую модель, однако таинственной моделью оказался обычный Lada Xray Cross.