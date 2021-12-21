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АвтоВАЗ показал «таинственную новинку»: это не новинка

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Дмитрий Елизаров

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На официальной странице марки Lada во «ВКонтакте» появился ответ на загадку, заданную брендом 16 декабря: в этот день была опубликована фотография, изображающая силуэт неназванной модели, а пользователям предлагалось отгадать, что имеется в виду. Думали, что АвтоВАЗ опубликовал намёк на новую модель, однако таинственной моделью оказался обычный Lada Xray Cross.

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  • В опубликованном в соцсети коротком видео «таинственный авто­мобиль» сначала освещён таким образом, что различим только силуэт. Позже машину освещают полностью, и становится понятно, что речь идёт о стандартной модели Lada.
  • «Lada Xray Cross моментально привлекает внимание, даже когда не старается это сделать», — гласит сопроводи­тельная подпись.
  • Публикация первого «тизерного» изображения спровоци­ровала волну различных гипотез на тему того, что именно готовит АвтоВАЗ. Две основные версии предполагали, что Lada Xray получит либо спортивную моди­фикацию, либо исполнение с полным приводом. Однако оказалось, что «тизер» был просто способом привлечь внимание к кросс-хэтчу.

Продажи Lada Xray за 11 месяцев 2021 года выросли по сравнению с предыдущим годом на 3,3 тысячи экземпляров — до 20,6 тысячи машин. Однако по итогам ноября модель не вошла даже в топ‑25 самых популярных автомобилей в России.

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