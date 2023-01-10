АвтоВАЗ подвёл итоги года и пообещал Весте новый вариатор

Самой популярной моделью как АвтоВАЗа, так и рынка в целом стала Lada Granta с показателем 95 879 автомобилей. Занявшая вторую позицию Lada Niva разошлась

в количестве

38 780 машин (суммарный показатель для Niva Legend и Niva Travel) и стала тем самым наиболее популярным кроссовером нашей страны. На третьем месте Lada Vesta,

которую, несмотря на заметный перерыв в производстве, купили

29 206 россиян. Самым востребованным универсалом российского рынка стал Lada Largus с результатом 17 711 единиц и 9-м местом в общем рейтинге продаж.