АвтоВАЗ подвёл итоги года и пообещал Весте новый вариатор

Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ во вторник опубликовал официальные итоги 2022 года и обнародовал некоторые планы на будущее. В прошедшем году тольяттинский автогигант смог реализовать 188 645 автомобилей, при этом первую тройку самых популярных моделей России составили исключительно модели Lada. В 2023 году в Тольятти планируют перезапустить Largus и Vesta, причём последнюю оснастят новым вариатором. Кроме того, в ближайшие годы на предприятии начнутся работы по локализации платформы Renault Duster.
- 2022 год для марки Lada закончился с долей рынка 27,9%. При этом в отдельные моменты года бренд занимал гораздо большую часть — например, один из рекордов АвтоВАЗом был поставлен по итогам второй недели ноября. На тот момент на Lada приходилось 42% всех продаж.
- Самой популярной моделью как АвтоВАЗа, так и рынка в целом стала Lada Granta с показателем 95 879 автомобилей. Занявшая вторую позицию Lada Niva разошлась в количестве 38 780 машин (суммарный показатель для Niva Legend и Niva Travel) и стала тем самым наиболее популярным кроссовером нашей страны. На третьем месте Lada Vesta, которую, несмотря на заметный перерыв в производстве, купили 29 206 россиян. Самым востребованным универсалом российского рынка стал Lada Largus с результатом 17 711 единиц и 9-м местом в общем рейтинге продаж.
- На экспорт в прошлом году предприятие отправило 17,2 тысячи автомобилей, но по итогам 2023 года этот показатель должен вырасти до 30 тысяч.
- В 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает собрать 401,6 тысячи автомобилей — то есть более чем вдвое перекрыть результат прошлого года. Помочь этому должен перезапуск производства Largus и Vesta. На отчётной пресс-конференции представители завода официально заявили, что в нынешнем году «Веста» получит и двухпедальную версию: её планируется комплектовать новым вариатором. Какая фирма взялась поставлять агрегаты в Тольятти, пока не уточняется, но ранее сообщалось, что предприятие ведёт активные переговоры с потенциальными партнёрами из Китая.
- Что касается планов по локализации платформы Renault Duster, то заняться этим в Тольятти рассчитывают осенью 2024 года. Платформа должна стать базой для неких новых моделей, но никаких подробностей компания пока не представила. Ещё в начале 2021 года предполагалось, что на этой «тележке» построят новое поколение Lada Niva, однако о продолжении работ над этим проектом АвтоВАЗ не упоминал.
Среди прочего 2023-й должен стать годом перезапуска бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, контроль над которым АвтоВАЗ получит в ближайшее время. Здесь организуют сборку не названных пока седанов и кроссоверов сегментов C и D с прицелом на дальнейшую локализацию производства.