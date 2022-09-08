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АвтоВАЗ подтвердил запрос Яндекса на поставку 50 тысяч автомобилей
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Дмитрий Елизаров

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил факт переговоров с сервисом Яндекс Такси о поставке партии новых автомобилей размером 50 тысяч единиц. Как пишет ТАСС, Соколов посчитал это доказательством востребованности автомобилей Lada в России.

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  • Глава АвтоВАЗа отметил, что речь шла о закупках конкретной модели — Lada Vesta.  
  • «Мы сейчас очень большой запрос имеем на автомобили Vesta даже не только со стороны государственного спроса, но и со стороны спроса каршеринговых автомобилей или такси. Например, с “Яндекс Такси” сейчас ведём достаточно активные переговоры по этому поводу», — приводит агентство заявление Максима Соколова.
  • Увенчаются ли переговоры успехом, пока неясно. АвтоВАЗ готовится перезапустить сборку Lada Vesta в импортозамещённой версии самое раннее весной следующего года: к тому моменту предприятие рассчитывает окончательно решить проблему недопоставок импортных комплектующих. По словам Соколова, сейчас Vesta импортозамещена примерно на две трети.

Ранее представители Яндекс Такси особо оговаривали, что партнёрские таксопарки не испытывают острой нужды в новых автомобилях. Переговоры с производителями ведутся с целью найти источник пополнения парков на ближайшие годы. Помимо АвтоВАЗа сервис обращался и к китайским производителям — BAIC и Chery.

Откажетесь от такси, если на вызов приедет отечественный автомобиль?

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