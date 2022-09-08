АвтоВАЗ подтвердил запрос Яндекса на поставку 50 тысяч автомобилей

«

Мы сейчас очень большой запрос имеем на автомобили Vesta даже не только со стороны государственного спроса, но и со стороны спроса каршеринговых автомобилей или такси. Например, с “Яндекс Такси” сейчас вед

ё

м достаточно активные переговоры по этому поводу

», — приводит агентство заявление Максима Соколова.