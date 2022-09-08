АвтоВАЗ подтвердил запрос Яндекса на поставку 50 тысяч автомобилей

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Дмитрий Елизаров
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил факт переговоров с сервисом Яндекс Такси о поставке партии новых автомобилей размером 50 тысяч единиц. Как пишет ТАСС, Соколов посчитал это доказательством востребованности автомобилей Lada в России.
Ранее представители Яндекс Такси особо оговаривали, что партнёрские таксопарки не испытывают острой нужды в новых автомобилях. Переговоры с производителями ведутся с целью найти источник пополнения парков на ближайшие годы. Помимо АвтоВАЗа сервис обращался и к китайским производителям — BAIC и Chery.