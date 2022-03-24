АвтоВАЗ подтвердил разработку упрощённых версий Lada

АвтоВАЗ, согласно официальному сообщению, находится в постоянном контакте с федеральными и местными властями и предпринимает все возможные меры для сохранения рабочих мест. Всего на заводе заняты более 40 тысяч человек. Перенос корпоративного отпуска на несколько месяцев вперёд, о котором стало известно несколько дней назад, назван средством восстановления заводских цепочек поставок.

Подтверждено, что АвтоВАЗ ведёт работу по поиску альтернативных решений для замены ряда критически важных импортных компонентов. Об этом тоже сообщалось ранее: известно, что завод обращает внимание в первую очередь на возможных поставщиков из стран Азии.

Наконец, завод подтвердил, что в ближайшие месяцы постепенно начнёт выводить на рынок некие упрощённые модификации своих моделей. По причине отсутствия ряда компонентов из-за рубежа их будет проще выпускать.

По озвученной ранее версии, речь идёт как минимум о двух моделях — Lada Granta и Lada Niva Legend — которые не будут оснащать системами АБС. Завод уже называл эту информацию не соответствующей действительности, однако источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте» продолжают настаивать, что работы в этом направлении ведутся. Сообщалось, к примеру, что первые образцы Lada Niva без АБС уже отправлены на полигон НАМИ для сертификационных испытаний.