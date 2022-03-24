АвтоВАЗ подтвердил разработку упрощённых версий Lada
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ обнародовал собственное заявление после появившегося в среду сообщения Renault о приостановке деятельности в России. Среди прочего в нём упоминается разработка неких специальных модификаций моделей Lada, которые будут меньше зависеть от поставок комплектующих из-за рубежа. Ранее такими называли модели Lada без систем АБС, датчики для которых АвтоВАЗу поставляла фирма Bosch, но на заводе эту информацию опровергали.
- АвтоВАЗ, согласно официальному сообщению, находится в постоянном контакте с федеральными и местными властями и предпринимает все возможные меры для сохранения рабочих мест. Всего на заводе заняты более 40 тысяч человек. Перенос корпоративного отпуска на несколько месяцев вперёд, о котором стало известно несколько дней назад, назван средством восстановления заводских цепочек поставок.
- Подтверждено, что АвтоВАЗ ведёт работу по поиску альтернативных решений для замены ряда критически важных импортных компонентов. Об этом тоже сообщалось ранее: известно, что завод обращает внимание в первую очередь на возможных поставщиков из стран Азии.
- Наконец, завод подтвердил, что в ближайшие месяцы постепенно начнёт выводить на рынок некие упрощённые модификации своих моделей. По причине отсутствия ряда компонентов из-за рубежа их будет проще выпускать.
По озвученной ранее версии, речь идёт как минимум о двух моделях — Lada Granta и Lada Niva Legend — которые не будут оснащать системами АБС. Завод уже называл эту информацию не соответствующей действительности, однако источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте» продолжают настаивать, что работы в этом направлении ведутся. Сообщалось, к примеру, что первые образцы Lada Niva без АБС уже отправлены на полигон НАМИ для сертификационных испытаний.