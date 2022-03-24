Российские электрокары «Кама» могут появиться в московском каршеринге

АвтоВАЗ подтвердил разработку упрощённых версий Lada

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ обнародовал собственное заявление после появившегося в среду сообщения Renault о приостановке деятельности в России. Среди прочего в нём упоминается разработка неких специальных модификаций моделей Lada, которые будут меньше зависеть от поставок комплектующих из-за рубежа. Ранее такими называли модели Lada без систем АБС, датчики для которых АвтоВАЗу поставляла фирма Bosch, но на заводе эту информацию опровергали.

Читайте нас в Дзене!
  • АвтоВАЗ, согласно официальному сообщению, находится в постоянном контакте с федеральными и местными властями и предпринимает все возможные меры для сохранения рабочих мест. Всего на заводе заняты более 40 тысяч человек. Перенос корпоративного отпуска на несколько месяцев вперёд, о котором стало известно несколько дней назад, назван средством восстановления заводских цепочек поставок.
  • Подтверждено, что АвтоВАЗ ведёт работу по поиску альтернативных решений для замены ряда критически важных импортных компонентов. Об этом тоже сообщалось ранее: известно, что завод обращает внимание в первую очередь на возможных поставщиков из стран Азии.
  • Наконец, завод подтвердил, что в ближайшие месяцы постепенно начнёт выводить на рынок некие упрощённые модификации своих моделей. По причине отсутствия ряда компонентов из-за рубежа их будет проще выпускать.

По озвученной ранее версии, речь идёт как минимум о двух моделях — Lada Granta и Lada Niva Legend — которые не будут оснащать системами АБС. Завод уже называл эту информацию не соответствующей действительности, однако источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте» продолжают настаивать, что работы в этом направлении ведутся. Сообщалось, к примеру, что первые образцы Lada Niva без АБС уже отправлены на полигон НАМИ для сертификационных испытаний.

Сели бы за руль автомобиля без АБС?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я