АвтоВАЗ поддержит энтузиастов из Швейцарии, которые готовят винтажную «Ниву» к Дакару

АвтоВАЗ объявил о решении стать официальным партнёром команды Racing Lada — это два швейцарских энтузиаста Марио Якобер и Сладан Мильич, которые решили выступить в «Дакаре» 2022 года на классической «Ниве» 1984 года. Команда сменит название на Niva Red Legend Team и получит поддержку производителя.