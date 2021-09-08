АвтоВАЗ поддержит энтузиастов из Швейцарии, которые готовят винтажную «Ниву» к Дакару

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АвтоВАЗ объявил о решении стать официальным партнёром команды Racing Lada — это два швейцарских энтузиаста Марио Якобер и Сладан Мильич, которые решили выступить в «Дакаре» 2022 года на классической «Ниве» 1984 года. Команда сменит название на Niva Red Legend Team и получит поддержку производителя.
Очередной ралли-марафон стартует в Саудовской Аравии 2 января следующего года. Команда Niva Red Racing Team выступит в недавно появившемся «классическом» зачёте, куда допускаются модели, участвовавшие в гонке до 2000 года.