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АвтоВАЗ поддержит энтузиастов из Швейцарии, которые готовят винтажную «Ниву» к Дакару
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ объявил о решении стать официальным партнёром команды Racing Lada — это два швейцарских энтузиаста Марио Якобер и Сладан Мильич, которые решили выступить в «Дакаре» 2022 года на классической «Ниве» 1984 года. Команда сменит название на Niva Red Legend Team и получит поддержку производителя.

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  • О намерении швейцарцев вернуть «Ниву» на трассы Дакара стало известно в июне нынешнего года. Тогда участники команды заявляли, что хотели бы отдать дань былой славе внедорожника и заодно «совершить что-то сложное и незабываемое».
  • На АвтоВАЗе не скрывают, что узнали о Racing Lada из прессы. Однако заявили, что факт участия автомобиля из Тольятти в этом проекте не стал определяющим.
  • «Наш интерес основан не просто на факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы будем следить за их приключениями и поможем делиться ими со всеми поклонниками Niva в различных средствах массовой информации, включая социальные сети. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревно­вательный дух, тягу к приключениям и дружбу», — заявил директор по бренду и маркетингу Lada Фабьен Гульми.
  • Члены команды сказали, что рады поддержке со стороны производителя, но первое, что сделают Якобер и Мильич, — это отправятся в Тольятти, чтобы в музее завода своими глазами посмотреть на боевые «Нивы».
  • Пока поддержка АвтоВАЗа, судя по официальному сообщению, выразилась в смене названия команды и разработке новой айдентики. О том, какими именно способами завод будет помогать швейцарским энтузиастам далее, пока не сообщается.

Очередной ралли-марафон стартует в Саудовской Аравии 2 января следующего года. Команда Niva Red Racing Team выступит в недавно появив­шемся «классическом» зачёте, куда допускаются модели, участво­вавшие в гонке до 2000 года.

Будете следить за успехами команды?

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