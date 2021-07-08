АвтоВАЗ обновил 10-летний рекорд на российском авторынке

АвтоВАЗ отчитался о результатах продаж за первое полугодие 2021 года. Завод смог продать в полтора раза больше автомобилей Lada, чем за тот же период прошлого года, и занял 23% всего российского рынка — это лучший результат бренда за последние 10 лет.

Бестселлером завода осталась Lada Granta: она разошлась тиражом 72 287 экземпляров, и это на 42,8% больше, чем в прошлом году. Однако самый весомый рост продаж продемонстри­ровала Lada Niva — плюс 55,4%. Впрочем, в результатах этой модели завод суммирует показатели Niva Legend и Niva Travel, которых совокупно купили 30 317 единиц.

Всего же за первое полугодие АвтоВАЗ реализовал 200 219 автомобилей, более четверти из которых пришлось на корпоративные продажи. На фоне успехов завода глава предприятия Николя Мор заявил, что итоги 2021 года для всего российского авторынка могут оказаться более позитивными, чем ожидалось вначале.

«В течение оставшейся части года объём продаж будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. Мы также видим некоторую неопреде­лённость в отношении потребитель­ского спроса в IV квартале, в котором мы привет­ствовали бы возобновление мер государ­ственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнози­руемый рост в 10% относительно 2020 года, — рынок может превысить 1,8 миллиона автомобилей», — подытожил президент АвтоВАЗа.

Ранее завод объявил о намерении сохранить присутствие в массовом сегменте даже после освоения французской платформы CMF‑B. Новые модели АвтоВАЗа на базе этой архитектуры будут считаться более дорогими и престижными, чем нынешняя линейка, от выпуска которой предприятие отказываться не собирается.