АвтоВАЗ готовит молодёжную модель

Материал по теме
Куда уезжает Lada Vesta и когда ждать электрический Largus: репортаж с завода «ИжАвто»
В России появились в продаже кроссоверы Chevrolet Equinox из Казахстана
Дмитрий Елизаров
Новое модельное семейство сегмента B, которое АвтоВАЗ планирует выпустить в течение нескольких ближайших лет, будет ориентировано на молодёжь. Об этом глава предприятия Максим Соколов заявил в интервью Forbes. Кроме того, Соколов подтвердил возможное начало сборки на мощностях АвтоВАЗа автомобилей других брендов.
По итогам нынешнего года общий объём производства АвтоВАЗа должен составить около 220 тысяч автомобилей, в следующем — 400–500 тысяч. В ноябре предприятие смогло реализовать 21,7 тысячи новых машин, что стало лучшим результатом завода с начала 2022-го.