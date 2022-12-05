АвтоВАЗ готовит молодёжную модель

Параллельно с собственными новинками АвтоВАЗ может запустить на одной из свободных площадок сборку автомобилей других брендов. По словам Соколова,

сейчас ведутся переговоры с партнёрами «из дружественных стран» о производстве машин сегментов C и D, однако в подробности руководитель АвтоВАЗа вдаваться не стал.