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АвтоВАЗ готовит молодёжную модель
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Дмитрий Елизаров

Новое модельное семейство сегмента B, которое АвтоВАЗ планирует выпустить в течение нескольких ближайших лет, будет ориентировано на молодёжь. Об этом глава предприятия Максим Соколов заявил в интервью Forbes. Кроме того, Соколов подтвердил возможное начало сборки на мощностях АвтоВАЗа автомобилей других брендов.

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  • Модельное семейство сегмента B, которое сейчас разрабатывается на АвтоВАЗе, по словам Соколова, известно как «новая Granta». Состоять оно будет из седана и двух универсалов, включая кросс-версию, и, как рассчитывают в руководстве предприятия, окажется интересным предложением для молодёжи — в первую очередь по причине доступности.
  • «Дизайн и опции, которыми мы в рамках этой ценовой категории можем насытить автомобиль, будут ориентированы на молодых людей. Фактически более современная Granta при сохранении доступности. При таких параметрах среди покупателей будет высока доля молодёжи», — заявил глава АвтоВАЗа.
  • Ожидается, что на конвейер новинка встанет к концу 2024 года. До этого — весной 2023-го  АвтоВАЗ рассчитывает перезапустить сборку Весты, а осенью начать выпускать бензиновые Lada Largus. Опытная партия электрических вэнов появится к концу следующего года. Кроме того, в Тольятти планируют выпустить новый кроссовер на базе Lada Vesta.
  • Параллельно с собственными новинками АвтоВАЗ может запустить на одной из свободных площадок сборку автомобилей других брендов. По словам Соколова, сейчас ведутся переговоры с партнёрами «из дружественных стран» о производстве машин сегментов C и D, однако в подробности руководитель АвтоВАЗа вдаваться не стал.

По итогам нынешнего года общий объём производства АвтоВАЗа должен составить около 220 тысяч автомобилей, в следующем — 400–500 тысяч. В ноябре предприятие смогло реализовать 21,7 тысячи новых машин, что стало лучшим результатом завода с начала 2022-го.

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