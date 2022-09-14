АвтоВАЗ планирует в 2023 году собрать больше Lada Vesta, чем до кризиса

АвтоВАЗ рассчитывает в следующем году выпустить около 500 тысяч автомобилей. Как пишет «Самарское обозрение» со ссылкой на собственные источники, 120 тысяч из них должно прийтись на Lada Vesta, к перезапуску производства которой предприятие только готовится. По итогам 2021 года Lada Vesta стала лидером российского авторынка, но машин продано было меньше — 113,7 тысячи экземпляров.