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АвтоВАЗ планирует в 2023 году собрать больше Lada Vesta, чем до кризиса
Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ рассчитывает в следующем году выпустить около 500 тысяч автомобилей. Как пишет «Самарское обозрение» со ссылкой на собственные источники, 120 тысяч из них должно прийтись на Lada Vesta, к перезапуску производства которой предприятие только готовится. По итогам 2021 года Lada Vesta стала лидером российского авторынка, но машин продано было меньше — 113,7 тысячи экземпляров.

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  • Данные о планах завода собрать 120 тысяч Lada Vesta в 2023 году базируются на информации от поставщиков АвтоВАЗа. Утверждается также, что планы могут быть скорректированы в сторону увеличения в зависимости от запросов рынка.
  • Официальные представители завода эту информацию не подтверждают. По их словам, план производства на 2023 год ещё в процессе подготовки: предприятие сейчас работает с поставщиками, уточняя, какие объёмы комплектующих те способны обеспечить.
  • В 2021 году суммарно на обеих производственных площадках АвтоВАЗа было выпущено 433 тысячи автомобилей, в пандемийном 2020 году — 451 тысяча. При этом в прошлом году конвейеры АвтоВАЗа регулярно останавливались из-за нехватки компонентов.

Досанкционный модельный ряд завод намеревается восстановить в начале следующего года: об этом ранее заявлял глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Планы предприятия предусматривают возобновление сборки Lada Vesta (это ориентировочно должно произойти весной) и Lada Largus. При этом хэтчбек Lada Xray на конвейер уже не вернётся.

Как считаете, не слишком амбициозные планы?

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