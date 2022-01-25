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АвтоВАЗ хочет доработать Lada Niva

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Дмитрий Елизаров

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В Тольятти собрали три опытных экземпляра классической Lada Niva в трёхдверном кузове с рядом доработок. Как пишет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», основной модернизацией станет замена гидравлического корректора фар на электрический. При этом массово сходить с конвейера доработанные внедорожники начнут не ранее чем через два-три месяца.

  • Прочие модернизации коснутся главным образом отделки салона. К примеру, в интерьере Lada Niva Legend появится цельноформованный ворсовый ковёр, ради крепления которого изменят пластиковые накладки на пороги, а блок «ЭРА-ГЛОНАСС» получит доработанный микрофон. Кроме того, на внедорожнике будут применяться фетровые подкрылки колёсных арок.
  • Источники сообщества сообщают, что всего в активе производителя на данный момент пять автомобилей с реализованными изменениями — две машины уже собрали в декабре. С чем связан такой срок запуска доработок в массовую сборку, не уточняется. Повлияет ли модернизация Lada Niva Legend на цену внедорожника, тоже пока неизвестно.

Ещё одним нововведением во внедорожном семействе АвтоВАЗа в ближайшее время должна стать особая версия пятидверной Lada Niva Travel. В конце нынешней зимы предприятие планирует запустить массовую сборку внедорожника в исполнении Black — отличаться оно будет в первую очередь чёрным декором кузова.

Как считаете, важные доработки?

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