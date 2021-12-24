АвтоВАЗ перенесёт сборку Lada Granta ради новой модели

В Тольятти приступили к подготовке переноса производства семейства Lada Granta с собственной нитки конвейера на ту, где сейчас собирают Lada Niva. Как пишет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», на высвободив­шейся сборочной линии запустят производство новой модели сегмента B.

Первый эксперимент по переносу сборки Гранты заключался в так называемом «тестовом прогоне»: неокрашенный кузов автомобиля провели по конвейеру для оценки его проходимости. Сообщество уточняет, что аналогичная операция была проделана в рамках подготовки к запуску производства Niva Travel — внедорожник сейчас собирают на АвтоВАЗе. Сборка этой модели переехала сюда с предприятия «Лада Запад Тольятти» летом нынешнего года.

На том конвейере, где сейчас собирают Lada Granta, в будущем наладят выпуск некоей новой модели. Возможно, речь идёт о Гранте нового поколения на платформе CMF‑B, появление которой предусмотрено планом развития предприятия. Собирать её будут в кузовах седан и универсал. При этом, по данным сообщества, производство нынешней Гранты АвтоВАЗ прекращать не намерен: семейство продолжат выпускать параллельно с новинкой.

Начало серийной сборки более современной версии Гранты намечено на 2023 год.

О планах АвтоВАЗа по выводу на рынок некоей новой модели сегмента B в июле сообщал глава предприятия Николя Мор. Она войдёт в число пяти новинок, которые завод рассчитывает освоить в течение четырёх ближайших лет.