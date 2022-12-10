Porsche признан самым ненадёжным брендом

АвтоВАЗ передумал выпускать ограниченную партию Lada Largus
Новости

Александр Орехов

АвтоВАЗ отказался от намерения выпустить в декабре ограниченную партию Lada Largus, выяснили в VK-сообществе Avtograd news. По данным источника, все ресурсы будут сосредоточены на доукомплектации автомобилей семейства Granta.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!

Фото: Журнал Авто.ру

  • Изначально предполагалось дооснастить и отправить на отгрузку все скопившиеся на территории предприятия Гранты до наступления нового года. По новым данным, этот план выполнить не удастся: недостающие компоненты и аксессуары продолжат устанавливать на машины и в январе. В Avtograd news отметили, что и семейство Niva регулярно преподносит неприятные сюрпризы: недавно завод столкнулся с нехваткой стеклоподъёмников. При этом в начале осени АвтоВАЗ уже прекращал отгрузку внедорожников из-за дефицита ремней безопасности.
  • О планах Лады собрать за одну декабрьскую неделю 500 Ларгусов стало известно в конце октября. Месяцем позже появилась информация, что эти машины предназначались не для открытой продажи, а для поставок корпоративным клиентам по уже заключённым контрактам.
  • В конце ноября президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийное производство Lada Largus возобновится в следующем году. Теперь в Avtograd news уточнили, что действительно массовой сборка станет не ранее сентября, но не исключается выпуск ограниченных партий.

При этом сертификацию Ларгус 2023 года уже прошёл. Согласно ОТТС, фургон получит штампованные диски, один эирбег и ЭРА-ГЛОНАСС. Универсалу также достанутся подушка безопасности пассажира, электростеклоподъёмники, электропривод зеркал, центральный замок, подогрев сидений, кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида. В моторной гамме по-прежнему будут 1,6-литровые агрегаты на 90 и 106 л.с., сочетающиеся только с пятиступенчатой «механикой».

Ждали новый Ларгус у дилеров в этом месяце?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании