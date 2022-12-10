АвтоВАЗ передумал выпускать ограниченную партию Lada Largus

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Александр Орехов
АвтоВАЗ отказался от намерения выпустить в декабре ограниченную партию Lada Largus, выяснили в VK-сообществе Avtograd news. По данным источника, все ресурсы будут сосредоточены на доукомплектации автомобилей семейства Granta.
При этом сертификацию Ларгус 2023 года уже прошёл. Согласно ОТТС, фургон получит штампованные диски, один эирбег и ЭРА-ГЛОНАСС. Универсалу также достанутся подушка безопасности пассажира, электростеклоподъёмники, электропривод зеркал, центральный замок, подогрев сидений, кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида. В моторной гамме по-прежнему будут 1,6-литровые агрегаты на 90 и 106 л.с., сочетающиеся только с пятиступенчатой «механикой».