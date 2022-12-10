АвтоВАЗ передумал выпускать ограниченную партию Lada Largus

Изначально предполагалось дооснастить и отправить на отгрузку все скопившиеся на территории предприятия Гранты до наступления нового года. По новым данным, этот план выполнить не удастся: недостающие компоненты и аксессуары продолжат устанавливать на машины и в январе. В Avtograd news отметили, что и семейство Niva регулярно преподносит неприятные сюрпризы: недавно завод столкнулся с нехваткой стеклоподъёмников. При этом в начале осени АвтоВАЗ уже прекращал отгрузку внедорожников из-за дефицита ремней безопасности.

О планах Лады собрать за одну декабрьскую неделю 500 Ларгусов стало известно в конце октября. Месяцем позже появилась информация, что эти машины предназначались не для открытой продажи, а для поставок корпоративным клиентам по уже заключённым контрактам.

В конце ноября президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийное производство Lada Largus возобновится в следующем году. Теперь в Avtograd news уточнили, что действительно массовой сборка станет не ранее сентября, но не исключается выпуск ограниченных партий.

При этом сертификацию Ларгус 2023 года уже прошёл. Согласно ОТТС, фургон получит штампованные диски, один эирбег и ЭРА-ГЛОНАСС. Универсалу также достанутся подушка безопасности пассажира, электростеклоподъёмники, электропривод зеркал, центральный замок, подогрев сидений, кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида. В моторной гамме по-прежнему будут 1,6-литровые агрегаты на 90 и 106 л.с., сочетающиеся только с пятиступенчатой «механикой».