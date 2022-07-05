АвтоВАЗ раскрыл производственные планы на второе полугодие

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Дмитрий Елизаров
Нынешний глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что завод способен до конца 2022 года выпустить до 120 тысяч автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступление Соколова в рамках выставки «Иннопром». Озвученного объёма удастся достигнуть при условии перезапуска сборки универсала Lada Largus.
В конце июня стало известно, что планы завода на 2023 год ещё масштабнее — до полумиллиона машин. Это даже больше, чем в 2021 году.