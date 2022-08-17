АвтоВАЗ отозвал 43 тысячи Lada Vesta для обновления панели приборов

При этом сообщается, что если владелец автомобиля ранее менял настройки панели приборов, то после проведения работ вносить изменения придётся повторно.

Проверить, затрагивает ли автомобиль сервисная акция, можно на Авто.ру. Для этого достаточно ввести его госномер или VIN-номер.

В конце марта АвтоВАЗ отзывал 600 внедорожников Lada Niva Travel из-за опасности самовозгорания. Неисправность обнаружена в стартере автомобилей, собранных в 2021 и 2022 годах.