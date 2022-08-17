АвтоВАЗ отозвал 43 тысячи Lada Vesta для обновления панели приборов

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Что такое отзывные кампании и как проверить свой автомобиль
На Авто.ру продают 16-летний ВАЗ-2105 в состоянии «капсулы времени»
Александр Шохинов
Владельцы флагманского семейства Lada Vesta начали получать от дилеров приглашения на посещение техцентра. По информации сайта «Лада.Онлайн», под действие сервисной кампании попадает 43 тысячи автомобилей, отгруженных с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года.
Проверить, затрагивает ли автомобиль сервисная акция, можно на Авто.ру. Для этого достаточно ввести его госномер или VIN-номер.
В конце марта АвтоВАЗ отзывал 600 внедорожников Lada Niva Travel из-за опасности самовозгорания. Неисправность обнаружена в стартере автомобилей, собранных в 2021 и 2022 годах.