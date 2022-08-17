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АвтоВАЗ отозвал 43 тысячи Lada Vesta для обновления панели приборов
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Александр Шохинов

Владельцы флагманского семейства Lada Vesta начали получать от дилеров приглашения на посещение техцентра. По информации сайта «Лада.Онлайн», под действие сервисной кампании попадает 43 тысячи автомобилей, отгруженных с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года.

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  • Проблема обнаружена в режиме работы лампы давления масла. Для её устранения сотрудники дилерских центров обновят программное обеспечение щитка приборов.
  • Все работы будут выполнены за счёт производителя. При этом официальной информации об отзыве пока нет ни на сайте марки, ни у Росстандарта.
  • При этом сообщается, что если владелец автомобиля ранее менял настройки панели приборов, то после проведения работ вносить изменения придётся повторно.

Проверить, затрагивает ли автомобиль сервисная акция, можно на Авто.ру. Для этого достаточно ввести его госномер или VIN-номер.

В конце марта АвтоВАЗ отзывал 600 внедорожников Lada Niva Travel из-за опасности самовозгорания. Неисправность обнаружена в стартере автомобилей, собранных в 2021 и 2022 годах.

Отзывные кампании — это правильно?

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