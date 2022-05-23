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АвтоВАЗ откажется от иностранных платформ и комплектующих для новых моделей

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ будет разрабатывать новые модели исключительно на российских платформах с использованием отечественных компонентов. Такое заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова содержится в официальном сообщении АвтоВАЗа о назначении Максима Соколова на пост президента предприятия. Сам новый президент пока планов на новинки не озвучил.

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  • Денис Мантуров назвал отказ АвтоВАЗа от иностранных разработок «принципиальным решением» и упомянул ФГУП НАМИ: не исключено, именно специалисты института автомобилестроения станут поставщиками отечественных технологий и инжиниринговых компетенций для тольяттинского автогиганта.
  • Как новые владельцы завода планируют поступить с уже разрабатываемыми проектами, пока неизвестно. В период с января 2021 года после объявления новой стратегии под названием Renaulution на АвтоВАЗе велись работы над рядом новых моделей на французской платформе CMF-B. Предполагалось, что ими окажутся как минимум некий седан и новый кроссовер, который позиционировался как Lada Niva следующего поколения.
  • Ранее глава Минпромторга одним из основных условий сделки с Renault называл обязательство компании продолжать поставлять в Тольятти комплектующие для выпуска автомобилей на «платформе совместной разработки». Линейка Lada включает в себя две модели на платформе B0 — это Xray и Largus. Кроме того, на АвтоВАЗе выпускались Renault Logan и Sandero, сообщалось и о возможном переносе в Тольятти производства кроссовера Duster.
  • Назначенный сегодня президентом АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что первостепенная задача предприятия — сохранение коллектива и выполнение социальных обязательств перед работниками. Кроме того, АвтоВАЗ под его руководством займётся развитием базы поставщиков, в первую очередь отечественных.

О назначении экс-министра транспорта и бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова на пост президента АвтоВАЗа стало известно 21 мая. Двумя днями позже АвтоВАЗ подтвердил назначение официально. Ожидается, что новую стратегию развития предприятия руководство завода представит в течение ближайших недель.

Как считаете, стоит отказываться от сотрудничества с иностранцами?

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