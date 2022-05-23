АвтоВАЗ откажется от иностранных платформ и комплектующих для новых моделей

Ранее глава Минпромторга одним из основных условий сделки с Renault называл

обязательство компании продолжать поставлять в Тольятти комплектующие для выпуска автомобилей на «платформе совместной разработки». Л

инейка Lada включает в себя

две модели на платформе B0 —

это Xray и Largus. Кроме того, на АвтоВАЗе выпускались Renault Logan и Sandero, сообщалось и о возможном переносе в Тольятти производства кроссовера Duster.