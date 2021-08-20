АвтоВАЗ остановил производство до конца августа

АвтоВАЗ перенёс оставшиеся дни корпоративного отпуска с декабря на конец августа и добавил к ним ещё два дня официального простоя. Тем самым, как уточняет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», конвейеры завода простоят без движения минимум до конца месяца, а возобновлена сборка автомобилей будет только при условии наличия комплектующих.

О простое 20 августа завод объявлял ещё в начале текущей недели. Тогда стало известно, что на этот день будут остановлены конвейеры по сборке Lada Largus и Xray, Lada Niva во всех версиях и Lada Granta. Однако простой продлён на период до 24 августа, а дни с 25 по 27 августа окажутся выходными. Тем самым ближайший возможный рабочий день на предприятии — 30 августа.

Перенос дней корпоративного отпуска с предновогоднего периода оказался для завода одним из способов экономии на фоне простоя сборочных производств. При этом, по данным того же паблика, на АвтоВАЗе уже рассчитывают, что дефицит электронных компонентов продлится и в сентябре-октябре. Производ­ственные планы скорректи­рованы, при этом корректировка коснулась и ижевской площадки, где собирают Lada Vesta, — ранее этот конвейер завод не останавливал. Предполагается, что в октябре в Ижевске начнут выпускать Весты в «облегчённой» комплектации с некоей упрощённой медиасистемой.

Очередная заморозка конвейеров означает, что сборку Lada Granta — самой своей популярной модели — АвтоВАЗ не будет вести более месяца. Так называемое сборочно-кузовное производство линии Kalina было остановлено ещё 22 июля. Между тем, дилеры завода уже сообщают о дефиците автомобилей и прогнозируют его сохранение на первые месяцы осени. Российский Минпромторг обещает принять меры, но какие именно, неизвестно.