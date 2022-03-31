АвтоВАЗ остановил производство

На АвтоВАЗе выпущены последние в этом месяце автомобили Lada Niva, прочие же конвейеры завода, где собирают Lada Granta и машины на платформе B0, на этой неделе находились в простое. Таким образом, как уточняет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», возобновления производства стоит ждать не ранее 25 апреля, когда завод выйдет из корпоративного отпуска. Однако некоторые подразделения АвтоВАЗа работу продолжат.