АвтоВАЗ остановил производство
Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе выпущены последние в этом месяце автомобили Lada Niva, прочие же конвейеры завода, где собирают Lada Granta и машины на платформе B0, на этой неделе находились в простое. Таким образом, как уточняет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», возобновления производства стоит ждать не ранее 25 апреля, когда завод выйдет из корпоративного отпуска. Однако некоторые подразделения АвтоВАЗа работу продолжат.
- Всего за 3 рабочих дня на нынешней неделе на заводе собрали 510 автомобилей Lada Niva. По данным сообщества, 20 из них (10 — Lada Niva Legend и 10 — Lada Niva Travel) уже лишены системы АБС, их отправят на сертификационные процедуры. АвтоВАЗ разрабатывает упрощённые модификации некоторых своих моделей на фоне кризиса поставок компонентов.
- Как уточняет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ», во время корпоративного отпуска работу над новыми модификациями Lada продолжит служба инжиниринга. Предположительно на заводе не останавливают разработку новой модели сегмента B, которая в будущем станет более дорогой альтернативой Lada Granta. На заводе продолжают собирать для неё опытные кузова, причём уже двух типов — седан и универсал. Сообщается также о модернизации сборочного конвейера.
- Кроме того, финансовое подразделение предприятия даже в течение отпуска будет искать альтернативных поставщиков комплектующих — сообщалось, что АвтоВАЗ намерен заместить нынешних партнёров поставщиками из стран Азии.
Ранее стало известно, что нехватка требуемых компонентов грозит привести к пересмотру графика запуска в производство обновлённой Lada Vesta. Полноценный официальный дебют новинки должен состояться в мае, однако старт массового производства может быть отложен на неопределённый срок.