АвтоВАЗ остановил продажи Lada Niva Travel

С пятницы, 28 января, введены ограничения на продажу внедорожников Lada Niva Travel. Письмо с соответствующим распоряжением от АвтоВАЗа получили официальные дилеры, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Завод проинформировал, что «с целью гарантирования потребительских свойств» полученные дилерами, но ещё не реализованные «Нивы» необходимо снять с продажи. К письму прилагается перечень из примерно 2700 VIN-кодов, на которые распространяется ограничение. О дате снятия ограничения АвтоВАЗ сообщит дополнительно.

Не исключено, что причина кроется в выявленном дефекте при сборке или в конструкции автомобилей.

На портале Росстандарта информации об отзывной кампании нет. Или дефектные автомобили не успели попасть к конечным потребителям, или она будет объявлена позднее. Не исключён и третий вариант: АвтоВАЗ не станет объявлять её открыто, а будет действовать через своих дилеров, которым поручат разыскать владельцев и пригласить их на сервис.

С 26 января в Тольятти временно не собирают внедорожники Niva Legend. Приостановка коснулась и трёх-, и пятидверных кузовов. Причины не сообщаются, но Niva Travel на той же нитке конвейера производится без сбоев.