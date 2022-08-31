АвтоВАЗ остановил продажи 6,5 тысячи Lada Granta из-за дефекта

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Дмитрий Елизаров
Дилеры АвтоВАЗа уберут из продажи 6496 экземпляров Lada Granta: об этом пишет Drom со ссылкой на источники в дилерской сети. На автомобилях зафиксирован производственный дефект, устранять который сервисным центрам «на местах» придётся самостоятельно.
29 августа завод сообщил о переводе основных подразделений на полноценную пятидневную рабочую неделю. При этом собирать Гранты и Нивы в Тольятти будут по шесть дней в неделю: по некоторым расчётам, объёмы ежесуточной сборки автомобилей на АвтоВАЗе могут достичь 900 экземпляров.