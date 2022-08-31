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АвтоВАЗ остановил продажи 6,5 тысячи Lada Granta из-за дефекта
Новости

Дмитрий Елизаров

Дилеры АвтоВАЗа уберут из продажи 6496 экземпляров Lada Granta: об этом пишет Drom со ссылкой на источники в дилерской сети. На автомобилях зафиксирован производственный дефект, устранять который сервисным центрам «на местах» придётся самостоятельно.

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  • Суть дефекта не приводится. Однако уточняется, что обнаружен он на датчике скорости: судя по описанной изданием методике устранения, недостаточной оказалась герметизация датчика.
  • «Нанести с помощью кисти антикоррозионный материал сверху на заходную зону проводов в коннектор жгута к датчику скорости и по всему периметру на резиновый уплотнитель коннектора, заходящий в разъём датчика скорости, исключив попадание герметизирующего материала на контакты коннектора» — так выглядит способ устранения дефекта, который цитирует издание.
  • По всей видимости, на АвтоВАЗе опасаются, что в датчик может попасть влага и спровоцирует коррозию с последующей поломкой детали. Когда именно сошли с конвейера Гранты, на которые распространяется блокировка продаж, не уточняется.

29 августа завод сообщил о переводе основных подразделений на полноценную пятидневную рабочую неделю. При этом собирать Гранты и Нивы в Тольятти будут по шесть дней в неделю: по некоторым расчётам, объёмы ежесуточной сборки автомобилей на АвтоВАЗе могут достичь 900 экземпляров.

Как считаете, стоит из-за этого останавливать продажи?

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