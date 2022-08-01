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АвтоВАЗ остановил перенос сборки Весты в Тольятти

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ отменил командировки сотрудников на производственную площадку в Ижевске, связанные с переносом производства Lada Vesta. Как утверждают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», процесс остановлен до особого распоряжения руководства.

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  • О начале переноса сборки Lada Vesta из Ижевска в Тольятти стало известно несколько дней назад. Инсайдеры утверждали, что демонтаж сварочного оборудования для производства кузовов Весты уже запущен, а сборочный конвейер начнут разбирать по завершении выпуска финальной партии автомобилей.
  • Профсоюзная организация «Лада-Ижевск» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой остановить ликвидацию завода. По данным авторов письма, после перевода сборки Весты в Тольятти на ижевских мощностях планируется сборка электрической версии Lada Largus. Однако коллектив завода посчитал, что возможности российского рынка не позволят обеспечить достаточных объёмов производства электрокара и поэтому на заводе начнутся массовые сокращения.
  • Источники сообщества предполагают, что остановка переноса сборки Lada Vesta в Тольятти может быть связана именно с этим письмом.

Ранее глава Удмуртии заявлял, что окончательное решение о судьбе сборочных площадок АвтоВАЗа будет принято в течение двух месяцев по окончании формирования новой стратегии развития предприятия. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу руководства региона, на данном этапе завод оценивает различные сценарии загрузки производственных мощностей. Совет директоров утвердит финальные решения в августе–сентябре нынешнего года.

Случись выбирать, предпочли бы Lada Vesta или Lada Largus?

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