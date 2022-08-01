АвтоВАЗ остановил перенос сборки Весты в Тольятти

Профсоюзная организация «Лада-Ижевск» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой остановить ликвидацию завода. По данным авторов письма, после перевода сборки Весты в Тольятти на ижевских мощностях планируется сборка электрической версии Lada Largus. Однако коллектив завода посчитал, что возможности российского рынка не позволят обеспечить достаточных объёмов производства электрокара и поэтому на заводе начнутся массовые сокращения.

Источники сообщества предполагают, что остановка переноса сборки Lada Vesta в Тольятти может быть связана именно с этим письмом.

Ранее глава Удмуртии заявлял, что окончательное решение о судьбе сборочных площадок АвтоВАЗа будет принято в течение двух месяцев по окончании формирования новой стратегии развития предприятия. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу руководства региона, на данном этапе завод оценивает различные сценарии загрузки производственных мощностей. Совет директоров утвердит финальные решения в августе–сентябре нынешнего года.