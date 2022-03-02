АвтоВАЗ останавливает сборку Lada Granta и поставки запчастей

В Тольятти с 3 марта
будет остановлено производство автомобилей Lada Granta, пишет сообщество Avtograd
News во «ВКонтакте». При этом, по данным «Лада.Онлайн», предприятие «Лада Имидж», поставляющее запчасти для новых Lada, прекратило отгрузки
комплектующих в дилерские центры. Параллельно запчасти успели подорожать, по оценкам
издания, в полтора-два раза.
- Сборка Lada Granta будет прекращена на три рабочих дня, но с учётом государственных выходных конвейер простоит практически неделю. Причина этого не уточняется. Однако ранее компания
Bosch, чьи детали активно используются на сборочных линиях в Тольятти, объявила
о приостановке поставок комплектующих.
- По данным издания, «Лада
Имидж» прекратила отгрузку запчастей дилерам ещё 25 февраля, хотя известно об
этом стало только сейчас благодаря источникам в дилерской среде. На паузу
поставлено даже формирование заказов, связанных с гарантийным обслуживанием
автомобилей. Когда именно будут возобновлены поставки, не уточняется — по
словам источников, конкретная информация появится не ранее 4 марта.
- Российское подразделение
Renault также остановило отгрузку запасных частей до 10 марта. 3 марта компания планирует опубликовать новые прайс-листы на
комплектующие, причём изменённые цены будут применены к уже полученным заказам.
- Имеющиеся в наличии
запчасти в дилерских центрах продаются уже по новым ценам, которые в
полтора-два раза превышают прежние. Издание приводит в пример цену на масляный
фильтр марки Mann для Lada, который подорожал с 365 до 619 рублей, и опору
заднего амортизатора для Lada Vesta, которая ранее стоила 930 рублей, а сейчас
уже 1230 рублей.
Цены на сами автомобили Lada были переписаны
1 марта. Изменение прайс-листов называли рекордным в истории российского
бренда: стоимость автомобилей по некоторым позициям увеличилась сразу на 247
тысяч рублей.