АвтоВАЗ останавливает сборку Lada Granta и поставки запчастей

В Тольятти с 3 марта будет остановлено производство автомобилей Lada Granta, пишет сообщество Avtograd News во «ВКонтакте». При этом, по данным «Лада.Онлайн», предприятие «Лада Имидж», поставляющее запчасти для новых Lada, прекратило отгрузки комплектующих в дилерские центры. Параллельно запчасти успели подорожать, по оценкам издания, в полтора-два раза.

Сборка Lada Granta будет прекращена на три рабочих дня, но с учётом государ­ственных выходных конвейер простоит практически неделю. Причина этого не уточняется. Однако ранее компания Bosch, чьи детали активно используются на сборочных линиях в Тольятти, объявила о приостановке поставок комплектующих.

По данным издания, «Лада Имидж» прекратила отгрузку запчастей дилерам ещё 25 февраля, хотя известно об этом стало только сейчас благодаря источникам в дилерской среде. На паузу поставлено даже формирование заказов, связанных с гарантийным обслуживанием автомобилей. Когда именно будут возобновлены поставки, не уточняется — по словам источников, конкретная информация появится не ранее 4 марта.

Российское подразделение Renault также остановило отгрузку запасных частей до 10 марта. 3 марта компания планирует опубликовать новые прайс-листы на комплектующие, причём изменённые цены будут применены к уже полученным заказам.

Имеющиеся в наличии запчасти в дилерских центрах продаются уже по новым ценам, которые в полтора-два раза превышают прежние. Издание приводит в пример цену на масляный фильтр марки Mann для Lada, который подорожал с 365 до 619 рублей, и опору заднего амортизатора для Lada Vesta, которая ранее стоила 930 рублей, а сейчас уже 1230 рублей.

Цены на сами автомобили Lada были переписаны 1 марта. Изменение прайс-листов называли рекордным в истории российского бренда: стоимость автомобилей по некоторым позициям увеличилась сразу на 247 тысяч рублей.