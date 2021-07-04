АвтоВАЗ опубликовал цены на «комфортные» и «люксовые» Лады в упрощённых версиях

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Михаил Кондратьев
АвтоВАЗ раскрыл цены на новые комплектации Vesta, XRay и Largus. Это Light-версии комплектаций Comfort и Luxe, которые лишены медиасистемы и другого оснащения. В зависимости от модели они на 8–20 тысяч рублей выгоднее.
При этом 1 июля АвтоВАЗ в четвёртый раз за год повысил цены на автомобили. Это коснулось всего модельного ряда. Удорожание связано с ростом цен на металл.