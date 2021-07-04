АвтоВАЗ опубликовал цены на «комфортные» и «люксовые» Лады в упрощённых версиях

АвтоВАЗ раскрыл цены на новые комплектации Vesta, XRay и Largus. Это Light-версии комплектаций Comfort и Luxe, которые лишены медиасистемы и другого оснащения. В зависи­мости от модели они на 8–20 тысяч рублей выгоднее.

Новые версии появились в продаже более месяца назад, однако официально цены названы только сейчас. Запуск таких версий связан с нехваткой микросхем на заводе, из-за чего затягиваются сроки поставок машин с мульти­медийными комплексами. Как сообщалось ранее, покупатели часто предпочитают машины без этого оборудования, несмотря на скромную разницу в цене.

Список комплектаций расширился у Lada Vesta и Vesta SW, универсала и фургона Lada Largus, а также XRay и XRay Cross. В большин­стве случаев удешевле­ние обеспечено удалением не только мультимедийки, но и круиз-контроля с мультирулём. Подробно изучить Light-версии можно на официальном сайте Lada.

При этом 1 июля АвтоВАЗ в четвёртый раз за год повысил цены на автомобили. Это коснулось всего модельного ряда. Удорожание связано с ростом цен на металл.