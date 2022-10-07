АвтоВАЗ опроверг информацию о приостановке отгрузок автомобилей

Дмитрий Елизаров
Все автомобили, которые сходят сейчас с конвейера АвтоВАЗа, являются некомплектными и складируются на территории предприятия в ожидании недостающих компонентов. Об этом пишут в сообществе Avtograd news во «ВКонтакте»: дилерам такие автомобили поставляться не могут. Сложившаяся ситуация названа «напряжённой». Однако Журналу Авто.ру заявили в руководстве завода, что АвтоВАЗ продолжает запланированные и регулярные отгрузки автомобилей.
- Инсайдеры сообщества уверяют, что, к примеру, Lada Granta выпускается без электроусилителей руля и эластичных соединительных муфт рулевой колонки. Внедорожникам Lada Niva по данным сообщества не хватает ремней безопасности, а Niva Legend должны будут доукомплектовать пучком проводов головной оптики.
- Глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил Журналу Авто.ру, что запланированные поставки автомобилей официальным дилерам продолжаются. При этом работа по налаживанию цепочек поставок ведётся в режиме ежедневного «ручного» контроля, а ситуации с недоукомплектованностью решаются максимально оперативно. «Нет ни паники, ни нерешаемых вопросов», — подчеркнул представитель завода.
Ранее АвтоВАЗ официально уведомил о продолжении производства запчастей для модели Lada Xray, выпуск которой будет прекращён. Обеспечивать наличие деталей для ремонта хэтчей предприятие намерено в течение его паспортного срока службы — то есть 8 лет.