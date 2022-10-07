АвтоВАЗ опроверг информацию о приостановке отгрузок автомобилей

Все автомобили, которые сходят сейчас с конвейера АвтоВАЗа, являются некомплектными и складируются на территории предприятия в ожидании недостающих компонентов. Об этом пишут в сообществе Avtograd news во «ВКонтакте»: дилерам такие автомобили поставляться не могут. Сложившаяся ситуация названа «напряжённой». Однако Журналу Авто.ру заявили в руководстве завода, что АвтоВАЗ продолжает запланированные и регулярные отгрузки автомобилей.