АвтоВАЗ решит судьбу завода в Ижевске к 2023 году
Дмитрий Елизаров
Руководству АвтоВАЗа потребуется ещё полгода, чтобы принять решение о производстве на ижевской площадке. Это следует из заявления главы Удмуртии Александра Бречалова, которое приводит «Интерфакс». Сейчас работа «Лада-Ижевск» остановлена, ранее здесь выпускали только одну модель — Lada Vesta.
- «Да, сейчас возникли объективные сложности с импортозамещением, но, я думаю, что до конца года будет принято решение, как будет загружена наша площадка, и что будет производиться», — цитирует агентство слова главы региона.
- Александр Бречалов ещё раз напомнил, что о закрытии завода речи не идёт (ранее он говорил о том же в середине июня). На этот раз он сослался на заявление Дениса Мантурова в роли председателя совета директоров АвтоВАЗа, который «чётко заявил» о сохранении предприятия. Тем не менее, сотрудникам «Лада Ижевск» сейчас ищут возможности временного трудоустройства: в качестве одного из вариантов рассматривается КамАЗ.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что возобновить сборку обновлённой Lada Vesta в Ижевске получится не ранее начала 2023 года. Планируется ли наладить на предприятии производство какой-либо другой модели, официально пока не сообщалось. Неофициальные источники утверждают, что АвтоВАЗ до возврата к сборке обновлённой Lada Vesta намерен освоить выпуск «импортозамещённой» актуальной версии модели на базе китайских комплектующих.